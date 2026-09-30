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TBMM'de yeni yasama yılı yarın başlıyor: Milyonları ilgilendiren düzenlemeler gündemde...

TBMM'de yeni yasama yılı yarın başlıyor: Milyonları ilgilendiren düzenlemeler gündemde...

30.09.2026 11:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TBMM'de yeni yasama yılı yarın başlıyor: Milyonları ilgilendiren düzenlemeler gündemde...

Meclis yarın yeni yasama yılına başlıyor. Meclis gündeminde Kızılay düzenlemesi, Booking’in yeniden faaliyete geçmesi, 13. Yargı Paketi ve yeni komisyon çalışmaları bulunuyor. İşte ayrıntılar...
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul’a hitap edeceği açılışın ardından Meclis’in gündeminde Kızılay düzenlemesi, Booking’in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak teklif, 13. Yargı Paketi ve yeni komisyon çalışmaları bulunuyor.

ERDOĞAN KONUŞACAK

TBMM’nin yasama tatili sona eriyor. 28. Dönem 5. Yasama Yılı, 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek özel oturumla başlayacak. Erdoğan, yeni yasama yılının açılışında Genel Kurul’a hitap edecek.

Açılış programının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde Meclis’te resepsiyon düzenlenecek.

MECLİS’TE YENİ KOMİSYON KURULACAK

Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Meclis’in gündeminde çözüm sürecine ilişkin çalışmalar da yer alacak. Sürece yönelik yürütülen çalışmaları takip etmek amacıyla TBMM bünyesinde bir izleme komisyonu kurulması planlanıyor.

Komisyonun, süreç kapsamında yürütülen çalışmaları izlemesi ve gelişmeleri Meclis gündemine taşıması bekleniyor.

İLK SIRADA KIZILAY DÜZENLEMESİ VAR

Genel Kurul’un gündemindeki ilk düzenlemelerden birinin, geçen yasama yılında Meclis’e sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay Kanun Teklifi olması bekleniyor.

Dokuz maddeden oluşan teklif, Türk Kızılay’ın görev ve yetkilerinin yanı sıra sahip olduğu hak ve muafiyetlere ilişkin düzenlemeler içeriyor.

BOOKING İÇİN YASAL DÜZENLEME

Meclis gündemine gelmesi beklenen bir diğer düzenleme ise yaklaşık dokuz yıldır Türkiye’de erişim engeli bulunan dijital konaklama platformu Booking’e ilişkin olacak.

Hazırlanacak yasal düzenlemeyle Booking’in Türkiye’de yeniden faaliyet göstermesinin önünün açılması hedefleniyor.

13. YARGI PAKETİ EKİMDE MECLİS’TE

Meclis’in ekim ayındaki yoğun gündem başlıklarından biri de 13. Yargı Paketi olacak.

Pakette sosyal medya platformlarına yönelik yeni düzenlemelerin de yer alması bekleniyor. Bu kapsamda sosyal medya hesaplarına kimlik bilgileriyle giriş yapılmasını öngören bir düzenlemenin de pakete dahil edileceği belirtiliyor.

Yeni yasama yılında söz konusu düzenlemelerin yanı sıra Meclis komisyonlarının çalışmaları ve gündeme gelecek yeni yasa teklifleri de Genel Kurul’un mesaisinde belirleyici olacak.

İlgili Konular: #Meclis #TBMM #yasama yılı

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