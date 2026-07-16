AKP İstanbul Milletvekili Seda Gören, NATO gözaltıları eleştirisini yanıtladı: ‘Kimse gözü üzerinde kaşı var diye alınmadı’

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalara ilişkin üç yasa teklifini görüşmek üzere bugün bir araya geldi. Komisyon Başkanı AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın yönettiği toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya da katıldı.

İLK TEKLİF COP’LA İLGİLİ

Toplantıda ilk olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması toplantılarına ilişkin teklif gündeme geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, yasa teklifiyle, Antalya’da kasım ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) organizasyonunun kolaylaşacağını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Halil Hasar da COP’a 100’e yakın liderin, binin üzerinde bakanın katılımının beklendiğini söyledi. Toplam katılımcı sayısının 100 bini aşacağını ifade etti.

COP’TA MASRAFLAR TÜRKİYE’DEN

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise, “COP31 Türkiye’de yapılsın diye ek bir ödeme taahhüt ettik mi? Bu paranın miktarı nedir” sorusunu yöneltti. Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, “Bu konferansa ev sahipliği yapmak için iki aday olarak yarıştık. Bir para taahhüdü değil ancak bu tür konferanslarda genel olarak uygulama şu şekilde: Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapan ülke, programın maliyetini-masraflarını karşılıyor. Bu da ev sahibi ülkenin takdiriyle gerçekleşen bir uygulama” yanıtını verdi. Yasa teklifi metninde bu masrafların en az 7 milyon 715 bin dolar olacağı belirtildi. Ayrıca daha önce basına, zirveye yönelik çevre düzenlemesi için yapılan ihalelerin bedelinin 10 milyar liraya dayandığına ilişkin haberler yansımıştı.

‘YEREL YÖNETİMLER TUTUKLU’

Çakırözer, “COP31’in önemli bir bileşeni yerel yönetimler. Bizim ise en büyük sıkıntımız, merkezi idareyle yerel yönetimler arasında işbirliği sağlanamıyor. ‘Silkeleyin’leri duyduk, yargılamalar sürüyor… Yerel yönetimlerin önemli bir bölümü cezaevinde, bir kısmına da kayyum atandı. Ev sahibi şehir Antalya, en büyük şehir İstanbul, büyükşehirlerin başkanları… COP31’e böyle girmemeliyiz. Peşin cezaya dönüşen tutuklamalar son bulsun, görevlerinin başında olsunlar. COP31’e giderken yerel yönetimlerle ilgili bu görüntünün ülkemize haksızlık olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘GÖZALTILAR OLACAK MI?’

Çakırözer, ayrıca, NATO zirvesi sürecinde yapılan gözaltıları anımsatarak, “COP31 yapılacak diye Türkiye’de önleyici gözaltılar, tutuklamalar yapılmamalıdır. NATO zirvesinden önce 22-23 Haziran’da gözaltına alınan TEMA gönüllüleri hala tutuklular. Mülkiye hocası Emel Memiş hala tutuklu. Marangoz Murat Özer tutuklu. Sağlık Emekçileri Sendikası’ndan Aslıhan Hanım, kızıyla birlikte tutuklu. Her birinin ayrı ayrı hayat hikâyeleri var. Anası alzheimer, babası demans… 140’a yakın insan hâlâ Sincan’da tutuklu” dedi. COP zirvesi anlaşma metninde yer alan, Türkiye hükümetinin temel insan haklarını ve onurunu korumaya kararlı olduğu yönündeki taahhüdünün altını çizdi. Çakırözer, bununla birlikte, NATO zirvesindekine benzer akreditasyon retlerinin COP31’de de yaşanıp yaşanmayacağını sordu.

‘YOK YERE GÖZALTINA ALINMADILAR’

Bu soruya yanıt, AKP İstanbul Milletvekili Seda Gören’den geldi. Gören, “NATO için, dünyadaki savunma harcamalarının yüzde 70’sini yapan ülkelerin zirvesinden bahsediyoruz. Elbette güvenlik önlemleri olacak. Çok şükür, elhamdülillah kimsenin burnu kanamadan zirveyi atlatmış olduk. 56 bin kolluk kuvveti görev yaptı. 4 bin 400’e yakın gözaltı var dediniz. Bu gözaltılar, zirveyle alakası olmadan, araması olan ama bulunamayan, bu zirve için artırılan önlemler doğrultusunda yapılan gözaltılar. Kimseyi gözünün üzerinde kaşı var diye almadılar. Bu 4 bin küsür rakamı zirveyle alakalı değil. Zirveyle alakalı olan rakam 500 küsür. 1996’da İstanbul’da Habitat Zirvesi olmuştu. Ben öğrenciydim, o zaman sadece zirve süresince binin üzerinde gözaltı yapılmıştı. Tabii ki keşke olmasa, her şey nezih ve çatışma olmadan gerçekleşse. Ama maalesef oluyor, bu gözaltılar olacaktır. Bunları eleştirmeden önce sebeplerini ve alt metinlerini iyice incelemek gerek. Akreditasyon konusunda ise, 3 binin üzerinde akredite olmuş gazeteci zirveyi takip etti. Akreditasyon alamamış basın mensuplarının hangi sebeplerle akredite edilmediği açıklanmıştır, Bilgi istenirse verileceğini düşünüyorum” sözlerini sarf etti. Çakırözer ise, “Yapılanlar çok keyfi. 23 gündür tutukluluk diyorum, gözaltı demiyorum. Bu insanlar niye hâlâ tutuklu? İfadelerine baktım, içlerinde bırakın tutuklamayı, gözaltı için bile gerekçe yok” dedi.

SURİYE’YE İKİ HASTANE

Toplantıda ikinci sırada görüşülen yasa teklifi, Türkiye’nin Suriye’de kuracağı iki hastaneye ilişkindi. Şam’da ek binası yapılacak kalp cerrahi ve Halep’te inşa edilecek onkoloji hastanesini Sağlık Bakanlığı 5 yıl boyunca işletecek. Bu süreç için 80 milyon dolar kaynak ayrılırken, sözleşme süresi otomatik olarak uzatılabilecek. Musa Kulaklıkaya, “Nihai amacımız hastanelerin kendi kendine işler hale gelmesi. Bu süreçte yapacağımız bu destek, Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak dönüşlerini de teşvik edecek” dedi.

RANDEVU SORUNU ANIMSATILDI

CHP’li Çakırözer ise, “Biz bu hastaneye şerh koymayacağız ama gündeme getirmemiz gereken birkaç husus var. Ben Eskişehir milletvekiliyim. Benim şehrimde işlemekte olan bir hava hastanesi özelleştirme kapsamına alındı. Biz, kendi yurttaşımızın sağlık erişimini güçleştirecek özelleştirme kararlarına karşıyız. Bu özelleştirme kararlarının iptal edilmesini istiyoruz. Bütün Eskişehir bunun için ayakta. Ayrıca sağlık konusunda yurttaşlarımız bana randevu için ulaşıyor. Sıkıntılar var. İçeride de cömert olalım” dedi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo da bu konuda şehri üzerinden bir örnek verdi. Dördüncü evre kanser olan bir hastaya yatak bulamadığını, “Ancak biri ölürse yatak bulursunuz” yanıtı aldığını kaydetti.

‘NİTELİKLİ HİZMET ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR’

Bu eleştirilere Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol yanıt verdi. Demirkol, “Diyarbakır’da bin yataklı şehir hastanesi inşaatımız devam ediyor. Verdiğiniz örneği not aldım, inceleyeceğim. Randevuyla ilgili de 1.5 yıl önce 4 milyon olan bekleyen sayısı geçen ay itibarıyla 370 bine düştü. Bunun 120 bini tekil doktor istiyor. Yani sayı 250 bine kadar düşmüş durumda. Fakat yeni atamalar da olacak. Nitelikli sağlık hizmetleriyle ilgili çalışmalarımız ise devam ediyor” sözlerini kaydetti.

‘HÜRMÜZ GÜNDEMİMİZİ MEŞGUL EDECEK’

Bunun ardından ise Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması’nın bir maddesinin değiştirilmesi gündeme geldi. Üç yasa teklifi de oyçokluğuyla kabul edildi. Toplantı sonlanmadan önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, bölgesel gelişmelerle ilgili kısaca bilgi verdi. Kulaklıkaya, “ABD ile İran arasında 17 Haziran’da mutabakat zaptı imzalandı. 60 günlük sürede Hürmüz Boğazı hiçbir şart olmaksızın açık kalacaktı. Bu 60 günün 30 günlük süresi içinde mayın temizleme görevi İran’a verilmişti. Ancak bu sürecin daha yarısındayken ateşkes ihlalleriyle karşı karşıya kaldık. Bu, zaptın geleceğiyle ilgili tereddütler doğurdu. ABD bugün aldığı kararla yeniden (Hürmüz’de) blokaj uygulanacağını ilan etti. Blokajın anlamı şu: Hem İran limanlarına gelecek gemilerin girişini engelleyecek hem de İran limanından ayrılan gemilerin çıkışını engelleyecek. Uluslararası bir blokaj. Yani 27 Şubat öncesine dönmüş olduk. Bunun olumsuz etkilerini zaten yaşıyoruz, belki etkiler daha da hızlanacak. Ham petrol fiyatlarında hızla bir artış oldu. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere yatırım programları revize edilmeye başlandı. Bu mesele gündemimizi meşgul edecek gibi görünüyor” dedi. Fuat Oktay ise CAATSA ve F-35’ler gündeme geldiğinde, “Kanaatim, çözüme çok yakınız” dedi. Ardından toplantı bitti.