TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri reddedildi
TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
TBMM Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.
İYİ Parti’nin, “İstanbul’da boşaltılan askeri ve kamu arazileri”, HDP’nin “iş kazaları”, CHP’nin ise “yargı yetkisi” konularında verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri ele alındı.
Görüşmeler sonunda İYİ Parti, HDP ve CHP’nin grup önerileri reddedilirken, AKP Grubu’nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.
Kabul edilen öneriye göre, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ön sıralarına alındı.
Ayrıca Genel Kurul’un, görüşmelerine salı günü başlanan cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin bitimine kadar çalışması önerisi kabul edildi. Daha sonra teklifin görüşmelerine geçildi.
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