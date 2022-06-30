TBMM kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 5 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
30 Haziran 2022 Perşembe, 07:29
TBMM kararları Resmi Gazete'de
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TBMM kararlarına göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.


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