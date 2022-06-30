TBMM kararları Resmi Gazete'de

30 Haziran 2022 Perşembe, 07:29

TBMM kararlarına göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.