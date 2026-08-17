TBMM yönetimi kararını verdi: Özgür Özel’in makam odası değişmeyecek

TBMM Başkanlığı, CHP ile Yeni Parti arasında gündeme gelen makam odalarının tahsisine ilişkin kararını verdi.

Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’de kullandığı makam odasının kendisine verilmesi yönündeki talebi kabul edilmedi.

Böylece Özgür Özel’in Meclis’teki makam odasında herhangi bir değişiklik olmayacak. Özel, mevcut odasını Yeni Parti Genel Başkanı olarak kullanmayı sürdürecek.

ÖZEL’İN MAKAM ODASI DEĞİŞMEYECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre TBMM Başkanlığı, Özgür Özel’in halen kullandığı makam odasını Yeni Parti’ye tahsis etti. Yeni Parti Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir’in kullandıkları odalar da Yeni Parti’de kaldı.

Kararla birlikte Kılıçdaroğlu’nun Özel’in makam odasını kullanma talebi karşılık bulmazken, CHP için Meclis’te başka odaların tahsis edilmesine karar verildi.