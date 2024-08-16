TBMM'de Can Atalay özel oturumu başladı... AKP'li vekiller yoklamaya katılmadı

Yayınlanma: 16.08.2024 - 14:08

Güncelleme: 16.08.2024 - 14:26

TBMM Genel Kurulu bugün saat 14.00'te AYM'nin tutuklu Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Oturum öncesi yoklamada AKP'li vekillerin sıraları boş kaldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, (Bekir Bozdağ’a) “Siz daha önce bu divandaydınız ve sayın Şerafettin Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülme kararını da siz okudunuz. Bu anlamda bugün yeniden genel bir görüşme talebimiz var ve bu kararın yok hükmünde olduğunu söyleyen bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Tekrar bu divanda oturmanızı usule aykırı buluyoruz ve usul tartışması açmak istiyoruz.” dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sözü alarak kürsüye geldi. Şık, sözlerine 'Sizde hiç utanma yok' diyerek başladı. AKP sıralarından yükselen seslerle vekiller arasında tartışma çıktı. Birleşime 15 dakika ara verildi.

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