TBMM'de çekilen kurayla yeni milletvekillerinin odaları belirlendi

Yayınlanma: 30.05.2023 - 19:52

Güncelleme: 30.05.2023 - 19:53

28'inci Dönem Milletvekili Çalışma Odalarının tespiti amacıyla bugün saat 14.00'te, TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonunda, siyasi parti grup temsilcilerinin katılımı ile kura çekimi gerçekleştirildi.

Halkla İlişkiler Binasındaki 340 oda için kura çekimi yapıldı. Kura çekimine TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, siyasi parti temsilcileriyle Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri katıldı. 27'nci Dönemde milletvekili olup 28'inci Dönemde de milletvekili seçilenlerden kuraya girmek istemeyen milletvekillerinin mevcut odalarını kullanmaya devam edecekleri belirtildi. Engelli ve sağlık sorunu olan milletvekillerine, meclis çalışmalarına katılımlarını kolaylaştırabilmek için Genel Kurula yakın odalar tahsis edildi. Siyasi parti genel başkanlarının odalarını belirlemek için kura çekimi yapılmadı. Genel başkanlar için ayrı bir oda düzenlemesine gidileceği bildirildi. Komisyon başkanları ve TBMM Meclis Başkanlık Divanı Üyelerinin odaları belirlendikten sonra oda çıkmayan milletvekilleri için yeniden kura çekimi yapılacak.