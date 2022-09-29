TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı, 1 Ekim Cumartesi günü greçekleştirilecek açılış toplantısı ile başlayacak.

DHA
29 Eylül 2022 Perşembe, 15:48
TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
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TBMM'nin yeni yasama yılının başlaması nedeniyle saat 13.30'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk sunacak.

Ardından Genel Kurul'da TBMM 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı Açılış Toplantısı, gerçekleştirilecek. Şentop'un açış konuşmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının başlaması nedeniyle Genel Kurul'a hitap edecek.

Akşam ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geleneksel olarak gerçekleştirilen resepsiyona ev sahipliği yapacak. Yasama yılı açılış resepsiyonu 2 yıldır Covid-19 salgını nedeniyle yapılmıyordu. 


TBMM Recep Tayyip Erdoğan

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