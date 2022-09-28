TBMM’nin yeni yasama yılı Cumartesi başlıyor: Gündemde hangi yasal düzenlemeler var?

28 Eylül 2022 Çarşamba, 16:38

Getty Images

TBMM 27. dönemin son yasama yılı, çalışmalarına 1 Ekim’de saat 14.00'te düzenlenecek olan özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açış konuşması ile başlayacak.

Seçimler öncesinde yoğun mesai yapacak olan Meclis’in ilk gündem başlıklarından birisi görüşmeleri ertelenen “dezenformasyon yasası” olacak. İktidarın seçim vaatleri arasında yer alan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan kredi borçlarının faizinin silinmesi, 7. yargı paketini de içeren yasal düzenlemelerin de Meclis’ten geçirilmesi planlanıyor.

Ekonomiden iç-dış politikaya kadar önemli mesajlar vermesi beklenen Erdoğan’ın konuşmasının ardından Meclis, 4 Ekim Salı gününe kadar çalışmalarına ara verecek.

PANDEMİDEN SONRA İLK RESEPSİYON

TBMM Başkanı Mustafa Şentop akşam yeni yasama yılının başlaması nedeniyle geleneksel olarak gerçekleştirilen resepsiyona ev sahipliği yapacak. Covid-19 pandemisi nedeniyle iki yıldır resepsiyon yapılamıyordu.

4 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Meclis normal mesaisine ise 4 Ekim’de siyasi partilerin grup toplantıları ve genel kurul toplantısı ile başlayacak.

Gündemin ilk sıralarında ise geçen yasama yılında görüşmeleri ertelenen, iktidarın “dezenformasyonla mücadele” gerekçesiyle getirdiği yasa teklifi bulunuyor.

AKP ve MHP’nin imzasıyla Meclis’e sunulan ve görüşmeleri yarım kalan yasa teklifiyle, ilk kez "dezenformasyon suçu" tanımlanıyor.

Teklif, “Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayanların" 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor.

Teklif yasalaşırsa, internet haber siteleri de basın yasasına tabi olacak.

Dezenformasyon yasasının yanısıra, Endüstri Bölgeleri Yasası’nda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme ile uzun süredir gündemde bulunmasına karşın görüşülemeyen “Ruh Sağlığı Yasası” teklifi de gündemin ilk sıralarında görüşülecek.

BÜTÇE 17 EKİM’DE SUNULACAK

Meclis’in açılmasının ardından bütçe takvimi de işlemeye başlayacak. Bu kapsamda 2023 bütçesi 17 Ekim’de Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından yılbaşına kadar yeni bütçe Meclis Genel Kurul’ndan geçirilmesi planlanıyor.

Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli düzenlemelerden birisi ise kripto para piyasasının yasal altyapıya kavuşturulması oluşturacak.

Kripto para şirketlerinin güvenirliğini artırmaya dönük çerçeve düzenlemeleri içereceği belirtilen yasa teklifiyle uluslararası kripto para şirketlerine Türkiye’de şirket kurma olanağı sağlanması; bu şirketlere Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisans alma, teknik altyapı yeterliliğini sağlama zorunluluğu getirilmesi düşünülüyor.

SEÇİM VAATLERİNE YASAL ALTYAPI

AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için emeklilik düzenlemesi, asgari ücretin gelir vergisi dilimlerinden etkilenmemesi, öğrencilerin KYK kredi borçlarının faizinin silinmesini de içeren düzenlemeler de Meclis’in önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

EYT düzenlemesinin Ocak ayından itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Aralık ayında EYT’liler için yapılacak düzenlemeyi Aralık ayında kamuoyuna açıklayacaklarını duyurmuştu.

Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yedinci yargı paketinin de Meclis’e sunulması planlanıyor.

Arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi, hasta tutuklu ve hükümlülerin tedavilerinin yapılmasına ilişkin prosedürün esnetilmesine ilişkin düzenlemelerin yargı paketi içinde yer alması bekleniyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargı paketinin yılbaşından önce Meclis’ten geçirilmesini planladıklarını açıklamıştı.