TDP'de toplu istifa: İl ve ilçe yönetimleri Memleket Partisi'ne katılıyor
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik, il ve 9 ilçe yönetimiyle istifa ederek Memleket Partisine geçtiklerini duyurdu.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik, il ve 9 ilçe yönetimiyle birlikte partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendileri için memleketin önemli olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte kendimize daha yakın gördüğümüz, kısa sürede kurulmasına rağmen ülkemizde en etkili siyaseti yapacağına inandığımız Memleket Partisi saflarında yerimizi alacağız. Değer önemli, değersizlik değil." açıklamasını yaptı.
Memleket Partisi İl Başkanı Serhatcan Eş de Çelik ve 9 ilçe yönetiminin kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"TDP Erzurum İl Başkanlığını yürüten Kamil Çelik Beyefendi, sosyal medyadan bir açıklama yaparak kendisi, il yönetimi ve ilçe başkanlarıyla istifa ettiklerini belirtmişler. Partimize duydukları sempatiyi de açıklamalarında belirten Sayın Çelik'in ve teşkilatının istifalarının ardından partimize geçme kararları bizi gururlandırmıştır. Memleket Partisi'nin bu kadar kısa sürede tabanda bu denli güven vermiş olması bizi mutlu eder. Biz de Memleket Partisi Erzurum İl Yönetimi olarak sayın Çelik ve teşkilatına 'Hoş geldiler' diyoruz. Omuz omuza Memleket Partisi'nde yürüyecek çok fazla yolumuz var."
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