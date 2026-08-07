'Tek çatı altında toplanmalı' dedi: Akın Gürlek'ten 'internet gazeteciliği' için yasa sinyali mi?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da konuştu.

Iğdır Valiliği'ni ziyaret eden Gürlek, daha sonra Iğdır'da İnternet Gazeteciliği Derneği'nin (TİGAD) düzenlediği 13'üncü Dijital Medya Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu.

"İnternet haberciliğinin tek çatı altında toplanması" gerektiğini söyleyen Gürlek, "Güncel ihtiyaçlara göre böyle bir yasa zorunluluğu ortaya çıktı" dedi.

TİGAD'ın bu konudaki hazırlıklarına dikkat çeken Gürlek, ekim ayında TBMM'ye gelmesi beklenen 'sosyal medya yasası'na da değindi.

"BUNLARIN TEK BİR ÇATI ALTINDA MUTLAKA TOPLANMASI GEREKİYOR"

Gürlek, ekim ayında TBMM'ye sunulması gereken yasa hakkında şöyle konuştu:

"Burada çok değerli üstatlarımız var, çoğuyla tanışıyoruz. Bunların tek bir çatı altında mutlaka toplanması gerekiyor. Bunun daha önceden düşünülmesi gerekiyordu ama düşünülmemiş. Güncel ihtiyaçlara göre böyle bir yasa zorunluluğu ortaya çıktı. Bu konuda sizin yaptığınız yasa çalışması varsa biz de bu yasanın gündeme getirilmesi ya da Meclis gündemine alınması konusunda elimizden geldiğince destek oluruz."

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ise daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüğünü ve Oktay’ın kendisine “Böyle bir yasa çalışması yapın, getirin, ben de destek vereyim, bakanımızla da görüşelim” dediğini aktardı.

"ARTIK İNTERNET BASINI BİR GÜÇ"

Geçgel'in talebi üzerine desteğini yineleyen Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Herkes şu an internetten bir şekilde bir haber yapmaya çalışıyor. Burada en azından kimin yaptığı, kimin gerçek haber yaptığı, bir sorumluluk da gerektirir, yani işin sorumluluğu da var... Özellikle internet medyası son zamanlarda çok yaygın. Artık internet gazeteciliği, internet basını bir güç. Her şeyi internetten takip ediyoruz. Anlık olarak ekranımıza düşüyor. Bu yüzden sizler de canlı olarak, anlık olarak haberleri internet basınına veriyorsunuz. Biliyorsunuz malum şu an bir sosyal medya yasamız var. Bir kısmını basına duyurduk. Burada önemli düzenlemeler getiriyoruz. Sosyal medyada maalesef bir dezenformasyon, bir bilgi kirliliği var. Bir haber üzerinden, bir algı üzerinden insanlar birbirlerine ithamlarda bulunuyorlar, birbirlerini özel hayatlarını ifşa ediyorlar, yalan haber yayıyorlar. Bu konuda ben bu çalıştaya çok önem veriyorum."