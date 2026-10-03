TEKNOFEST yine siyasi şova döndü! Erdoğan, Selçuk Bayraktar'a böyle seslendi: 'Damada dedim ki...'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Güneydoğu'da gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu öne sürdü.

TEKNOFEST Güneydoğu'daki atmosferi gururla takip ettiğini anlatan Erdoğan, "Bu muazzam atmosfer, buradaki gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor; Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir" diye konuştu.

TEKNOFEST YİNE SİYASİ ŞOVA DÖNDÜ: 'TÜRKİYE YÜZYILI' VURGUSU

Türkiye'nin önünün açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı, TEKNOFEST kuşağının damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler bu ülkenin gözbebeğidir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, TÜRKÜYE EŞLİK ETTİ

Erdoğan, 'TEKNOFEST Güneydoğu'nun açılış töreninde Şanlıurfa türküsüne de eşlik etti.

"Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez roketten, Gönlümün gözü çıksın, vazgeçmem TEKNOFEST'ten."

"TAM BİR DEVRİME İMZA ATIYORUZ"

Türkiye'nin savunma sanayii alanında bir devrim gerçekleştirdiğini iddia eden Erdoğan, gençlere seslenerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin istikbalini sizler omuzlayacaksınız. Şehit ve gazilerimizin yücelttiği mücadele sancağını sizler başarıyla dalgalandıracaksınız. Bu millet asırlardır sizi bekliyor. Bu ümmet yüzyıllardır sizden işaret bekliyor. Mazlum ve mağdurlar çağlardır sizi dört gözle bekliyor."

"SOMA'DA İHMALİ OLANLAR HESAP VERECEK"

Konuşmanın ardından Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Soma'daki maden ocağında yaşanan kazada ihmali olan kim varsa hesabını verecektir. Türkiye'nin teknolojide ulaştığı seviyeyi bugün bir kez daha gururla seyrediyoruz. Ürünlerini sergileyen, kurduğu hayalleri, TEKNOFEST Güneydoğu'da gerçeği dönüştüren tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum."

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ EMİN ELLERDE"

"Bu muazzam atmosfer, buradaki gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor; Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye Yüzyılı, TEKNOFEST kuşağının damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler bu ülkenin gözbebeğidir."

SELÇUK BAYRAKTAR'LA OLAN DİYALOĞUNU ANLATTI

"Selçuk Bey, 'Bu programı nerede yapalım' dediğinde, ben de kendisine 'Buraya Şanlıurfa yakışır.' dedim. Şanlıurfa'da bu programı bu kadar coşkulu, bu kadar katılımı yüksek şekilde oluşması, şu anda ben de uçakta izlediğimde bu güzelliği gördüm ve iftihar etti. Unutmayın, burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Göbeklitepe bu şehrin sınırları içindedir. Tıpta, fizik ve felsefede binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir."

"DAMADA DEDİM Kİ..."

"Damada dedim ki; 'Şanlıurfa'ya yakışır.' İstedik ki; gençlerimiz köklerini unutmasın, Türkiye'nin istikbalini bu şuur inşa etsin. İstedik ki dünyanın farklı ülkelerinden TEKNOFEST'e katılan gençler Türkiye'nin derinliğini daha yakından görsün tanısın. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve 97 ülkeden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu; 1 milyona yaklaştı."

5G, yapay zeka, drone izleme ileri otonom sistemler, savaşan İHA'lar, havayolu optimizasyonu ve bağımlılıkla mücadele gibi yeni yarışma kategorileri eklendi. Yeni deneyim, sergi alanları ise organizasyona ayrı bir zenginlik kazandırdı. Tüm takımlarımızı, yarışmacılarımızın tamamını gönülden tebrik ediyorum. Rabbim bu başarılarınızı daim eylesin."

“HEYECANLIYIZ, COŞKULUYUZ”

"Sevgili gençler, sizler ne düşünüyorsunuz bilmek istiyorum. Yerli ve milli savunma ürünlerini gördünüz değil mi? KIZILELMA'yı, KAAN'ı, HÜRJET'i, ANKA'yı, BAYRAKTAR TB2'yi beğendiniz değil mi? PARS, Gezgin, Boran, Fırtına, Korkut, Gökberk, Kalkan, Hisar, Ejderha... Kara açlarımız sizden tam not aldı değil mi? Bunlar sizi heyecanlandırdı, gururlandırdı değil mi? Evet, bizler de tıpkı sizin gibi düşünüyoruz. Heyecanlı, coşkuluyuz.

Hayatı boyunca gençlerle yol yürümüş, arkasında durmuş bir siyasetçi olarak şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim; burada izlediğiniz, beğendiğiniz, hayran kaldığınız tüm bu teknolojilerin ileride inşallah sizler üreteceksiniz. Bu ürünleri tasarlayan, geliştiren, test eden ağabeyleriniz, ablalarınızla ileride inşallah beraber çalışacaksınız."

"ASIRLARDIR PUSUDA BEKLİYORLAR"

"Türkiye'nin istikbalini sizler omuzlayacaksınız. Şehit ve gazilerimizin yücelttiği mücadele sancağını sizler başarıyla dalgalandıracaksınız. Bu millet asırlardır sizi bekliyor. Bu ümmet yüzyıllardır sizden işaret bekliyor. Mazlum ve mağdurlar çağlardır sizi dört gözle bekliyor. Fakat şunu da asla aklınızdan çıkarmayın; sizi durdurmak, yavaşlatmak, ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Asırlardır tetikte, yüzyıllardır pusuda bekliyorlar. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Değerlerinizden, kimliğinizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz."

"SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA DEVRİME İMZA ATIYORUZ"

"Türkiye olarak savunma sanayiindeki başarılarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda tam bir devrime imza atıyoruz. 4 bin 500'den fazla firmamız, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda başarı çıtasını daha yükseğe taşıyor. Devreye aldığımız projeler, geliştirdiğimiz ürünlerle destan yazmaya devam ediyoruz. Savunma ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerinizin envanterine dahil ediyoruz."