TELE2 Haber, yayınlarını sonlandırdı: Yeni adreslerini duyurdular

TELE2 programcısı Murat Taylan, yaptığı açıklamada RTÜK’ün talep ettiği lisans bedelini ekonomik koşullar nedeniyle karşılayamadıklarını belirterek yayınları sonlandırdıklarını duyurmuştu.

Taylan, şunları söylemişti

“Televizyon kanalı kuramıyoruz. RTÜK TELE2 Haber yayına başladıktan kısa bir süre sonra iki lisans birden istedi bizden. RTÜK’ün önümüze koyduğu lisans talebi 2 milyon lira. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar bırakın RTÜK’e 2 milyon vermeyi kendi içimizde bile bir küçülmeye gitmeyi zorunlu kılacak ekonomik koşullar olunca haliyle yasal olarak bizden istenen sürenin sonuna geldiğimiz ve istenen lisans bedelini ödeyemeyeceğimiz için TELE2 Haber adıyla yaptığımız yayınları sonlandırma kararı aldık.”

TELE2 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, yeni adreslerini duyurdu.

Sarılar yaptığı paylaşımda, 'Tele3 Haber'in yeni mecralarını paylaştı.