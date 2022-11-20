Temel Karamollaoğlu’ndan ‘cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması

20 Kasım 2022 Pazar, 20:09

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Almanya’nın Duisburg kentinde düzenlenen “Seçime Hazırlık; Avrupa Hamle” toplantısında gazetecilere açıklamada bulundu.

6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine Karamollaoğlu, “Son toplantımızda bu kısaca gündeme geldi ama bizim prensip olarak aldığımız karar, seçim tarihi belli olduktan sonra cumhurbaşkanı adayını görüşüp açıklamak.” dedi.

Karamollaoğlu, bu yılın sonundan önce bir açıklama olmayacağını belirterek, “Yılbaşından sonra hadiselerin gelişmesine ve atmosfere bakarak bir açıklama yapabiliriz. Çünkü bu bizde de dünyada da bir alışkanlıktır, seçim tarihi belirlenmeden adaylar açıklanmaz” diye konuştu.

“AVRUPA’DAKİ TÜRKLERİN PROBLEMLERİNİ ÇÖZECEK MİLLETVEKİLİ GRUBU OLACAK”

Yurt dışında yaşayan Türkleri ayrı bir seçim bölgesi olarak gördüklerini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

Avrupa’da yaşayan Türklerin haklarını, ihtiyaçlarını, problemlerini çözecek bir milletvekili grubu olacak. Parlamentoda da böyle temsil edilecekler, Avrupa’da yaşayan Türkleri temsil edecekler. Bu sorun da böylece çözülür, Avrupa’daki Türklerin çözülemeyen sorunları da Meclis’in gündemine böylece sürekli gelir. Ayrıca atılması gereken adımlar varsa da ayrıca atılır.

“HERKESE ULAŞACAĞIZ”

Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak Avrupa’da yaşayan herkese ulaşmak istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi: