‘Temkinli olacağız, Meclis’i işaret edeceğiz’

Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:06

Güncelleme: 23.10.2024 - 10:06

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde MYK üyeleriyle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre; toplantıda son dönemde DEM Parti ile Cumhur İttifakı arasında yaşanan yakınlaşma ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörist başı Abdullah Öcalan’ı bir aktör olarak muhatap alması değerlendirildi. Partiden bu konuyla ilgili aceleci yorumlar yapılmayacağını vurgulayan kurmaylar “Hemen bir şeyleri toptan reddeden ya da destekleyen bir tavır koymayacağız. Sürecin nereye gittiğini inceleyeceğiz. Elbette sorduğumuz sorular var. Erdoğan’ı tanıyoruz, tek niyetinin tekrar adaylık olduğunu biliyoruz. Ortada Meclis’te bulunan ve milyonlarca oy alan bir parti varken Kandil’e çağrı yapılmasını da ilginç buluyoruz. Niye çağrı partilere, Meclis’e değil de Kandil’e? Sürece temkinli yaklaşacağız. İzleyip göreceğiz” dedi. Kurmaylar bu noktada CHP lideri Özel’in önceki gün eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettikten sonra yaptığı “Çok yakından takip edeceğimiz bir süreçte, Sayın Demirtaş’ın öneminin altını bir kez daha çiziyorum. Herkes başka aktörlere çağrılar yapıyor. Yapılmasında bir mahsur yok. Bu çağrıları en beklenmedik aktörler yapıyorsa bu da reddedeceğimiz bir şey değildir” sözlerine işaret etti.

‘GÜNDEME SİS OLMAMALI’

“Yeni bir açılım ya da Çözüm Süreci yaşanır mı?” sorusunu yanıtlayan CHP kurmayları “Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı eşitsizliklerin çözümü için bir adım atılacaksa, bu CHP’siz olmaz. Ancak önceki dönemlerde yaşanan tecrübelerin tekrar edilmesini istemiyoruz. Türkiye’de bir sorun çözülecekse bunun tek adresi TBMM’dir. Meclis’ten başka bir adreste bu sorunlar tartışılmamalı” dedi. Bölge halkının da yaşanan gelişmelerle ilgili ne yorum yaptığının dinlenmesi gerektiğini söyleyen partililer “Biz attığımız her adımı halkın beklentilerine göre attık. Genel başkanımız da yaptığı Güneydoğu turunda bölge halkının yaşanan gelişmelere tepkisini dinleyecek. Ona göre ne mesaj verilecekse, halkla bir araya geldikten sonra bizzat kendisi verecek. Burada bir diğer önemli mesele Türkiye’de her gün çürüyen bir sistem var. Kadınlar öldürülüyor, bebekler katlediliyor. u konuların gerçek gündem üzerine sis olmasına da izin vermeyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.