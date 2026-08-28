Terör örgütü ilk kez açıkladı: 50 senede kaç PKK üyesi öldürüldü?

Terör örgütü PKK'nin kuruluşundan bu yana öldürülen mensuplarının sayısı ilk kez açıklandı.

Terör örgütüne yakın ANF'ye konuşan terör örgütü yöneticilerinden Murat Karayılan'ın aktardığına göre, 1976’dan bu yana toplam öldürülen terörist sayısı 25 bin 922 olarak kaydedildi.

Karayılan’ın açıklamasına göre terör örgütünün 1976’dan 1983’e kadar 173, 1984’ten 2000 yılına kadar 13.778, 2000'den 2026'ya kadar 7949 üyesi öldü.

Karayılan'a göre, bunun yanı sıra Suriye topraklarındaki çatışmalarda da 3262 terör örgütü üyesi öldürüldü.

Terör örgütü yöneticisi, özellikle 1984-2000 döneminde kayıt altına alınmamış kişilerin bulunduğunu belirterek, bunların da hesaba katılması halinde gerçek toplamın yaklaşık 27 bine ulaştığını söyledi.