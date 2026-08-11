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Terör örgütü yöneticisinden dikkat çeken 'çerçeve yasa' açıklaması: PKK'liler askere mi alınacak?

Terör örgütü yöneticisinden dikkat çeken 'çerçeve yasa' açıklaması: PKK'liler askere mi alınacak?

11.08.2026 09:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Terör örgütü yöneticisinden dikkat çeken 'çerçeve yasa' açıklaması: PKK'liler askere mi alınacak?

Terör örgütü bağlantılı Kongra-Gel'in eş başkanı Remzi Kartal, "Gelen gerillaların içerisinde askerlik yapan çok az insan var" diyerek, terör örgütü üyelerinin "askerlik" sorununun da çözüme kavuşturulmasını gerektiğini söyledi.

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"Çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yasalaşan düzenleme, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlığına son vermesi, kontrolündeki silah ile mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesinin ardından uygulanacak hukuki düzenlemeleri içeriyor. 

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"ASKERLİK SORUNU ÇÖZÜLMELİ"

Büyük tartışma yaratan düzenlemenin yankıları sürerken terör örgütü PKK bağlantılı Kongra-Gel'in eş başkanı Remzi Kartal, konunun "askerlik" boyutuna değindi. Terör örgütüne yakın bir yayın organına konuşan Kartal, bu sorunun süreç içerisinde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

"Gelen gerillaların içerisinde askerlik yapan çok az insan var; dolayısıyla askerlik sorunu şu ana kadar hiç gündeme gelmedi" diyen Kartal, "Bunun da aynı şekilde Önder Apo'nun içinde olduğu koordinasyon ve devletle tartışmaların içerisinde uygun bir çözüme kavuşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

 

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Kartal şöyle dedi:

"Çünkü uzun süredir dağda yer alan veya Avrupa'da bulunan, askerlik yapmamış bir PKK kadrosunun geri dönme koşulunda askere gitmesi zorlayıcı ve geri dönüşü engelleyen bir konudur.  Bu gibi konuların bu süreçte tartışılması ve netleştirilmesi, önümüzdeki ikinci ve üçüncü adımlarda bunlara yönelik çözümlerin üretilmesi gerekir.” 

İlgili Konular: #askerlik #Remzi Kartal

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