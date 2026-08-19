Teröristbaşı Öcalan çerçeve yasayı savundu: Özel ve YENİ Parti’ye tavsiye vermeyi ihmal etmedi! 'Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer'

Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan İmralı heyeti ile yaptığı görüşmede YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreçle ilgili seslendiği bildirildi.
Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın haberine göre, Öcalan kendisine 'Özgür Özel’in bir açıklaması oldu. Sürece destek veriyordu. Kürt sorunu kendileri açısından stratejik bir konu ama önce yasayı görmek istediklerini belirtiyorlar' ifadelerinin kullanması üzerine, YENİ Parti lideri Özgür Özel'e 'özel selam' göndererek, şunları söyledi:
"DEMOKRASİNİN YOLU SİLİVRİ’DEN DEĞİL, İMRALI’DAN GEÇER"
"Özgür Bey’e özel selamlar. Bir yetkilisi Meclis İzleme Kurulu’na katılmalı. Ben bu kurulu CHP için dayattım. ‘Acaba bizi mi tasfiye ediyorlar, Cumhur İttifakı ile birleştiler, bizi mi yok edecekler?’ diyorlar ya… Her gün hukuk ve demokrasi diyorlar. Bunun yolu bu çalışmadan geçer. Biz AKP’lilerle değil, devletle demokratik hukuk çözümünü tartışıyoruz. ‘Hukuk ve demokrasi kanalını açmak herkes için hele sizin için son şanstır’ demelisiniz. Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer.”
"SOL GRUPLARI DA DAHİL EDECEĞİZ"
Buna göre, 'Türk solu' için de mesajlar veren Öcalan "Solcular da cumhuriyet dışıdır. Sol grupları da dahil edeceğiz. Hem solculuklarını hem cumhuriyetçiliklerini karşılayacak bir harekete ihtiyaç var. Bunun hazırlığına girin (…) Büyük bir cumhuriyet hamlesine bir halk olarak, kültür olarak katılıyoruz. Solcular da anlamıyorlar. İlk yüzyılda hepsi işkenceden geçti. Biz bu yüzyılda demokratik cumhuriyetle bütünleşiyoruz. Bu solcular için de bir fırsat, şerefli bir ortaklıktır" diye konuşmuş.
"ARTIK SİZ ENGELLESENİZ BİLE CUMHURİYETÇİ OLACAĞIZ"
Öcalan "Yasa çıkarsa tüm örgüt formatımız değişmek zorunda. HDP kurulduğunda böyle bir durum yoktu, bu akla bile gelmiyordu. 2013 yılında bir diyalog kapısı açıldı ve bu HDP’yi doğurdu. Bu süreç tümüyle örgütsel yapımızı, ideolojik programımızı gözden geçirmeyi gerektirir. Yasadan sonra tüm hareket planlarımızı, siyasi çalışmalarımızı yasayla uyarlı hale getirmek için görüşmeler yapacağız.
Benim şimdi organize edeceğim hareket, Demokratik Toplum ve Cumhuriyet hareketidir. Eskiden bağımsızlıkçıydık. Artık siz engelleseniz bile cumhuriyetçi olacağız. Bunun hem tarihsel hem de toplumsal zemini var. Çünkü Kürtler henüz cumhuriyete katılmamış" ifadelerini kullanmış.
"BUNA BİR BAYRAM COŞKUSUYLA YAKLAŞILABİLİR"
Çakır, Öcalan'ın çerçeve yasanın geçmesine kesin gözüyle baktığı şu sözleriyle aktardı:
"Ben yasanın çıkmasını bekliyorum. Yasa çıktıktan sonra herkes beni duyacak. En az cumhuriyetin kuruluşundaki çalışma ve fedakârlık kadar, ki cumhuriyet Kürtlersiz kurulmadı. En az başlangıçtaki kadar bir demokratik cumhuriyet çalışması sözü veriyorum.
Bu 86 milyona, herkese gerekir. 86 milyon için yapılacak büyük bir hizmettir. Bölgenin ve ülkenin kaderini etkileyecek, demokratik bir anayasanın önünü açacak, ekonomik olanakları büyütecek bir sürecin önünü açacak.
Demokratik cumhuriyete sonuna kadar kapı aralanıyor. Buna bir bayram coşkusuyla yaklaşılabilir. Bin kilometrelik yolun ilk adımı. Bin kilometrelik bir yol için ilk adımı atıyoruz. Herkese demokrasi için bir adım atmış oluyoruz.“