TFF 'yorumları kapatarak' paylaştı: Devlet Bahçeli'den, İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'yalnız değilsin' çiçeği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na "çiçek" göndererek destek mesajı iletti.

TFF’den yapılan açıklamada, Bahçeli’nin Hacıosmanoğlu’na 'yalnız değilsin' mesajı verdiği iletildi.

Hacıosmanoğlu da Bahçeli’ye teşekkür ederek, “Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

TFF "YORUMLARA KAPATARAK" PAYLAŞTI

TFF'nin, ilgili paylaşımı "yorumlara kapatarak" yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Anlamlı Destek Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu desteği için teşekkür ederek, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullanmıştır. — TFF (@TFF_Org) October 5, 2026

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen “Hakemler dosyası” soruşturması kapsamında 29 Eylül’de İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Soruşturmada “eziyet”, “resmi belgede sahtecilik”, “güveni kötüye kullanma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlamaları üzerinde duruluyor.

Operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif gözaltına alınmıştı. Dosyada açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS kayıtları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerinin incelendiği açıklanmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, ele geçirilen dijital materyaller ve MASAK kayıtlarının incelenmesi üzerine Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı.

İki hakem hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, evrakta sahteciliğe iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının bulunduğu bildirildi.

İlk operasyonda gözaltına alınan yedi kişiden Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı.

Ahmet Şahin ile Sebahattin Şahin ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

'TORPİL' YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yaptığı yazışmalar da ortaya çıkmıştı.

Soruşturma dosyasına giren mesajlarda hakemlerin klasman ve terfi süreçlerine ilişkin isimlerin Hacıosmanoğlu ile Gündoğdu arasında paylaşıldığı görülmüştü.

Dosyadaki 23 Aralık 2024 tarihli mesajlaşmada Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya, “İstanbul'dan Bölgesel Lig'e terfi edilen bazı hakemlerin torpilleri veya dernek için yaptığı işlerin karşılığı olarak terfi listesine eklenmesi” başlıklı bir liste gönderdiği görülmüştü.

Listede Ayberk Burhan, Ali Serdar Kankaş, Hüseyin Hakan Bodur, Yiğit Karabudak, Alican Sağlar, Aykut Özçelik, Kaan Taha Duman ve Ceyhun Canbay hakkında çeşitli iddialar sıralanmıştı. Bazı hakemlerin Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği için yaptıkları işler, dernek yöneticileriyle yakınlıkları, aile bağları veya kişisel ilişkileri nedeniyle terfi konusunda destek gördükleri ileri sürülmüştü.

Mesajlaşmalarda yalnızca söz konusu liste de yer almıyordu. Hacıosmanoğlu'nun 19 Aralık 2024'te Mehmet Şenkaya isimli hakemin bilgilerini Gündoğdu'ya göndererek, “Devre arası yapılacak olan hakem klasmanında üst klasman yardımcı hakemliğine” ifadesini kullandığı görülmüştü.

Gündoğdu ise 29 Aralık'ta Hacıosmanoğlu'na, “Başkanım günaydın, umarım daha iyisinizdir. Ben terfi listelerini hazırladım. Siz ne zaman derseniz size sunacağım” mesajını göndermişti.

31 Aralık tarihli yazışmalarda bu kez Salih Çetin isimli hakemin Bölgesel Lig'e yükselmesi için yapılan destek talebi Hacıosmanoğlu tarafından Gündoğdu'ya iletilmişti. Gündoğdu'nun buna verdiği yanıtta ise, “Ama ben sizinle konuştuklarımızın dışında kimden gelirse gelsin normal adil sürecine bıraktım. Bir kısmı zaten hak edip girdi” ifadelerini kullandığı görülmüştü.

HACIOSMANOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerle ilgili yürütülen soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu’nun devletin ilgili kurumlarıyla iş birliği içinde hareket edeceğini söylemişti.

Hacıosmanoğlu, “Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir iş birliği içerisinde olacağız” demiş, gerekli tüm adımların atılacağını belirtmişti.

Kendisine ve TFF yönetimine yönelik eleştirilere de yanıt veren Hacıosmanoğlu, “Hiç kimse, 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını, iki yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın” ifadelerini kullanmıştı.

Hacıosmanoğlu ayrıca, “Hayatım boyunca hep dik durdum” diyerek soruşturma sürecinde sessiz kalmalarının farklı yorumlanmaması gerektiğini söylemişti.