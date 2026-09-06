TGB 7. Olağanüstü Genel Kongresi'ni topladı: Mirza Çelik genel başkan seçildi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 7. Olağanüstü Genel Kongresi' bugün Ankara’daki bir otelde yapıldı.

"Tarih de Gelecek de Biziz!" sloganıyla duyurulan kongreye Türkiye’nin dört bir yanından gençler katılım sağladı.

KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ'TAN MESAJ

Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığı görevine "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kongreye mesaj gönderdi.

MİRZA ÇELİK GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

TGB Genel Yönetim Kurulu Üyesi olan Mirza Çelik Olağanüstü Genel Kongrede kullanılan oyların tamamını alarak Genel Başkanlık görevine seçildi.