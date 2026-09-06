Cumhuriyet Gazetesi Logo
TGB 7. Olağanüstü Genel Kongresi'ni topladı: Mirza Çelik genel başkan seçildi

TGB 7. Olağanüstü Genel Kongresi'ni topladı: Mirza Çelik genel başkan seçildi

6.09.2026 15:58:00
Güncellenme:
ANKARA / Cumhuriyet
Takip Et:
TGB 7. Olağanüstü Genel Kongresi'ni topladı: Mirza Çelik genel başkan seçildi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), “Tarih de Gelecek de Biziz!” sloganıyla 7. Olağanüstü Genel Kongresi’ni Ankara’da gerçekleştirdi. Kongrede TGB Genel Yönetim Kurulu Üyesi Mirza Çelik, kullanılan oyların tamamını alarak genel başkanlığa seçildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 7. Olağanüstü Genel Kongresi' bugün Ankara’daki bir otelde yapıldı.

"Tarih de Gelecek de Biziz!" sloganıyla duyurulan kongreye Türkiye’nin dört bir yanından gençler katılım sağladı.

KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ'TAN MESAJ

Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığı görevine "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kongreye mesaj gönderdi.

MİRZA ÇELİK GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ 

TGB Genel Yönetim Kurulu Üyesi olan Mirza Çelik Olağanüstü Genel Kongrede kullanılan oyların tamamını alarak Genel Başkanlık görevine seçildi.

İlgili Konular: #Ankara #TGB