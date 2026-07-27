TGRT ve Türkiye Gazetesi'nde 'Cem Küçük' depremi: Ayrıldığını açıklama yaparak duyurdu

AKP iktidarının medyadaki önde gelen isimlerinden biri olan Cem Küçük'ün İhlas Medya bünyesinde bulunan TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi ile yolları ayrıldı.

İddiaya göre, Cem Küçük'ün ayrılışına giden yolda CHP'deki 'mutlak butlan' yönetimiyle ilgili yaptığı yorumlar da etkili oldu.

Buna göre, Küçük'ün 'mutlak butlan' yönetiminin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklenen başarıyı gösteremediği yönündeki yorumları İhlas Grubu'nda rahatsızlığa yol açtı. Bunun üzerine TGRT ve Türkiye Gazetesi tarafından alınan kararla Cem Küçük’le yollar ayrıldı.

AÇIKLAMA İLE DOĞRULADI: ERDOĞAN'A İNANCIM ASLA EKSİLMEDİ

Küçük, TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi'nden ayrıldığını bir süre sonra bizzat açıklama yaparak doğruladı. "10 yıldır görev yaptığım, kamera arkasından sahadaki muhabirine kadar, her biri alanında marka olan ekip arkadaşlarımla birçok ses getiren habere imza attığımız TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi’yle yollarımızı ayırdık" diyen Küçük, "Ayrılığımla ilgili yazılanların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Yazılanlara sadece gülüp geçiyorum" ifadelerini kullandı.

Küçük, açıklamasının devamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığını vurgulayarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine olan inancım asla eksilmedi. bundan sonra da artarak devam edecek. Çünkü bizler bugün varız yarın yokuz. Geleceğe miras kalacak Büyük Türkiye ideali ise çocuklarımıza, torunlarımıza aktarılarak sürecek. Aslolan milletin selameti, devletin mevcudiyetidir. Hazreti Ömer'in dediği gibi, 'Olmuş olana ne çok üzülürüm ne çok sevinirim, çünkü iyinin mi kötünün mü hayırlı olacağını sadece Rabbim bilir" diye yazdı.

Cem Küçük, Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığının yanı sıra TGRT Haber'de sabah yayınlanan Cem Küçük ile Günaydın Türkiye adlı haber programını sunuyordu. Küçük ayrıca haftada üç gün yayınlanan 'Medya Kritik' programının da yorumcularındandı.

CEM KÜÇÜK NE DEMİŞTİ?

CHP'deki butlan süreci hakkında yorumlarıyla dikkat çeken Küçük, TGRT'deki diğer programcılarla sık sık Kılıçdaroğlu CHP'sinin sokakta bir karşılığı olmadığı görüşü ile tartışmaya giriyordu.

Küçük, sokağın Özgür Özel'in yanında olduğunu dile getirirken butlan yönetiminin CHP'de çoğunluğu sağlayamayacağını da ifade ediyordu.

Küçük, son olarak CHP'den 91 vekilin ayrılıp YENİ Parti'ye katılmasına ilişkin de sosyal medya hesabından "Hey gidi hey, bazıları vekillerin çoğu CHP’de kalır diyorlardı. Ben de çoğunluk yeni partiye geçer, Özgür Özel’le hareket eder diyordum. Ne günlerdi! Daha iki ay öncesi:)" yorumunda bulunmuştu.

Küçük, son dönemdeki görüşleriyle "Dümen kırdı" eleştirilerine maruz kaldığını belirtmiş ve bu eleştiriyi getirenlere "İyice kafayı yediler" sözleriyle çıkışıp şöyle demişti:

"CHP bölünmüş, ayrı parti çıkmış. Yeni kurulan parti CHP’den fazla oy alır diyorsun. Bir analiz yapıyorsun, hemen CHP’ye veya yeni partiye dümen kırdı diyorlar. İyice kafayı yediler. Peki ilk seçimde böyle olursa yani yeni kurulan parti CHP’den daha fazla oy alırsa ne olacak? Kemal bey oldukça CHP çok fazla alamaz. YENİ Parti AK Parti ve MHP’den bir şey alamaz. İki ay önce 20-30 vekil yeni partiye geçer diyorlardı. Biz de daha fazla geçer dedik. Ne oldu? İlk seçimde zaten sonucu görecekler."