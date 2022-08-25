THK'nin oteline göz diktiler: İşte Varlık Fonu planı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 09:30

Kamunun varını yoğunu özelleştirme adı altında yandaşlara satan iktidar gözünü şimdi de Türk Hava Kurumu’nun (THK) en değerli mülkü olan ve değerinin milyarlarca lirayı bulduğu ifade edilen İstanbul’daki oteline göz dikti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; üç yıldır tüm itirazlara ve skandallara rağmen THK’yi yönetmeye devam eden Abdullah Kaya, Ali Yüksel ve Adnan Zengin’den oluşan kayyum heyeti, geçen haftalarda şube başkanlarıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda kayyumlar, THK’nin ekonomik durumunun iyiye gitmediğini, ertelenen borçların ve kredilerin erteleme süresinin dolmak üzere olduğunu belirtti.

Kayyumlar, THK’yi içinde bulunduğu ekonomik krizden, kurumun en değerli gayrimenkulü olan, uzun yıllardır otel olarak kullanılan İstanbul Laleli’deki Tayyare Apartmanları’nı Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devrederek çıkaracaklarını söyledi.

BORCA KARŞILIK SATIŞ

Toplantıdaki şube başkanlarını şaşkına çeviren açıklamayı kayyumlar şöyle sürdürdü: “Türkiye Varlık Fonu’yla görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Oteli Varlık Fonu’na devredeceğiz. THK’nin tüm borçlarını kapatacağız. Kurumun da faaliyetlerine devam edeceğiz. Bu devirden sonra kurumun kasasına da ayrıca para girecek.”

Ancak İstanbul’daki otelin Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesi için, 2019’da THK’ye kayyum atayan Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’nin de onay vermesi gerekiyor. Mahkeme önceki yıllarda kayyumların bazı gayrimenkulleri satmasına onay vermemişti.

Ayrıca kayyumlar, oteli devredeceklerini açıkladığı toplantıda THK’nin tüzüğünün de değiştirileceğini belirtti. Tüzük değişikliğiyle beraber THK’nin delege yapısı ile şubelerin açılıp kapanmasında kendi lehlerine değişiklik yapacakları iddia ediliyor. THK kayyumları ise BirGün’ün sorularını yanıtsız bıraktı.

OTELİN DEĞERİ 9-10 MİLYAR TL

THK’nin eski Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman ise BirGün’e yaptığı değerlendirmede, THK’nin Varlık Fonu’na devretmeye hazırlandığı otelin değerinin yaklaşık 9-10 milyar TL olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Oteli işleten şirket, THK’ye ödediği kira bedelini sadece kiraya verdiği dükkanlardan kazanıyor. Kayyumun planı ‘oteli satmak, kurumun borçlarını kapatmak’ deniyor ama bence kayyumlara da bunu birileri yaptırıyor. Kayyumun işi satmak değil onarmak. Bunu yapmaya hakları yok. Bu otel THK’nin en değerli varlığıdır.”

KATARLILARA MI SATILACAK?

THK’nin isminin açıklanmasını istemeyen bazı yöneticileri de “Varlık Fonu" oteli devraldıktan sonra ne yapacak? Katarlılara, Araplara mı satacak?” diye sordu. Kurumun eski yöneticileri, Varlık Fonu’nun bu oteli işleteceğine inanmadıklarını vurguladı.

KİRACI DA TANIDIK

THK’nin otelinde uzun zamandır Keskin Gayrimenkul Turizm Yatırım Şirketi kiracı. Şirketin sahibi, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Recep Ercan Keskin. Keskin, daha önce “hayali ihracat, akaryakıt kaçakçılığı ve FETÖ örgütü üyesi oldukları iftirasıyla işadamlarına tehdit ve şantaj yapma” suçlamalarıyla gözaltına alınarak yargılandı.

Edinilen bilgilere göre, 2055 yılına kadar kiracı olan Keskin’in şirketi, THK’ye aylık yaklaşık 340 bin dolar kira ödüyor. Bir yılda ödenen kira bedeli ise yaklaşık 4 milyon TL. Ancak eski THK yöneticilerinin aktardığına göre, ödenmesi gereken kira bedeli, şirketin ödediğinin iki-üç katı olmalı.

THK ile kiracı şirket arasından yapılan kira sözleşmesinde, otel ve AVM olarak kullanılan tarihi yapıda 13 dükkân olduğu ifade ediliyor. Ancak Keskin Gayrimenkul Turizm Yatırım Şirketi, kira sözleşmesinde 13 olan dükkân sayısını 18’e kadar çıkardı. Edinilen bilgilere göre tarihi yapıdaki bir dükkânın aylık kira bedeli geçen yıl bile 25 bin dolara kadar çıkıyordu. Yani tarihi yapıyı beş yıldızlı şirket olarak kullanan şirket, THK’ye ödediği kira bedelinden neredeyse daha fazlasını sadece dükkân kiralarından kazanıyor.

ATATÜRK’ÜN THK’YE MİRASI

Tayyare Apartmanları olarak bilinen Laleli’deki binaların yapımı 1919’da başladı ve 1922’de tamamlandı. Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre sonra da Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle, gelir sağlaması amacıyla Türk Hava Kurumu’na devredildi. Şimdi bu tarihi yapıp Wyndham İstanbul Old City Otel adıyla hizmet veriyor. Otelin 265 odası ve çok sayıda dükkanı var. Kulanım alanı ise 4 bin metrekare. Tarihi yapı yıllardır otel olarak kullanılıyor.