TİHAK'tan 'Ailem Güvende' çağrısı: Genelleştirici ve ayrımcı uygulamalara başvurulmamalı

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı (TİHAK) tarafından, son günlerde LGBT+ derneklere yönelik "Ailem Güvende" adı altında başlatılan operasyonlar, bu kapsamda yapılan gözaltılar ve sosyal medyada getirilen erişim engellerine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, çocukların korunmasının ve suçla etkin mücadelenin devletin temel sorumlulukları arasında yer aldığı belirtilen "Bununla birlikte, bu amaçlara yönelik tüm tedbirlerin kanunilik, gereklilik, ölçülülük, eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkeleriyle uyumlu olması büyük önem taşımaktadır" denildi.

Açıklamada "Suç isnatlarının kişilerin cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği veya yaşam biçimleri üzerinden değil, somut fiil ve deliller temelinde değerlendirilmesi; masumiyet karinesi ve adil yargılanma güvencelerinin korunması gerekmektedir. Aynı şekilde derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının kanuna uygun faaliyetlerinin örgütlenme ve ifade özgürlükleri kapsamında güvence altına alınması hukuk devletinin gereğidir" vurgusu yapıldı.

"AYRIMCI UYGULAMALARA BAŞVURULMAMALI"

Söz konusu operasyonlar ve erişim engelleriyle ilgili uygulamaların hukuki dayanak, kapsam ve sonuçları; temel hak ve özgürlüklerin korunması, etkili yargısal denetim ve hukuk devleti ilkeleri bakımından titizlikle incelenmesi gerektiği belirtilen açıklamada "Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı olarak, çocukların korunması amacıyla yürütülen meşru ve hukuka uygun çalışmaların yanında, bu amaçla gerçekleştirilen işlemlerin temel hak ve özgürlükleri zedelememesi gerektiğini vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

TİHAK açıklaması şu ifadelerle son buldu:

"Başta ifade ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere, herkesin eşit yurttaşlık temelindeki haklarının korunması; suçla mücadelede kişilerin kimlikleri, cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri veya yaşam biçimleri üzerinden genelleştirici ve ayrımcı uygulamalara başvurulmaması gerektiğini kamuoyuna hatırlatıyoruz.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı olarak konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, temel hak ve özgürlükler ile hukuk devleti ilkeleri bakımından duyduğumuz endişeyi basın ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. "