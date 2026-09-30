TİP İzmir'den AKP’ye geçen Yıldız'a: Bu siyasi yankesiciliktir

CHP’den Çiğli Belediye Başkanı seçildikten sonra AKP'ye katılan Onur Emrah Yıldız’a bir tepki de Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü’nden geldi. “Çiğli halkının iradesi satılık değildir! O koltuk rantın değil, emekçilerindir; derhal istifa et!” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, “Çiğli’de halkın iradesine, demokratik hakkına ve geleceğine açıkça el konulmuştur. CHP listelerinden Çiğli Belediye Başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız, seçmenin iradesini hiçe sayarak, bu ülkeyi yıllardır karanlığa, yoksulluğa ve rant düzenine mahkûm eden AKP saflarına katılmıştır. Bu geçiş bir "tercih" değil, halkın iradesine kurulmuş açık bir tuzak, siyasi bir yankesiciliktir!” ifadeleri kullanıldı.

“GAYRİ MEŞRU BİR GİRİŞİMDİR”

“Halktan aldığın oyla seçildin, rant şebekelerine satamazsınız” diye devam eden açıklamada, “Yıllardır ‘hizmet getireceğiz’ masallarıyla halkı kandıranlar, bugün koltuklarını korumak ve iktidarın rant çarklarına eklemlenmek için kılıf uydurmaya çalışıyorlar. ‘Çiğli’ye kaynak yaratmak için geçtim’ yalanının arkasına saklanamazsınız! Çiğli’nin kaynağı da vardır, potansiyeli de! Eksik olan kaynak değil; halkın parasını müteahhitlere, patronlara ve Saray Rejimi yanaşmalarına peşkeş çekmeyen ilkeli ve onurlu duruştur! Çiğli halkı size oy verirken AKP’nin talan politikalarına onay vermedi! O oylar; fabrikalarda, tersanelerde, şantiyelerde alın teri döken Çiğli işçilerinin oylarıdır. O oylar; evine ekmek götürmekte zorlanan, AKP iktidarının sefalete mahkûm ettiği emekçilerin oylarıdır. Halkın oyuyla koltuğa oturup, o koltuğu AKP iktidarına armağan etmek meşru değil, gayri meşru bir girişimdir, kabul edilemez! İfadeleri kullanıldı.

“PAZARLIKLAR HÜKÜMSÜZDÜR”

Yıldız’ın halkın gözünden düştüğünün altını çizilen açıklamada, “Pazarlık masalarında satılan iradeyi kabul etmiyoruz! Çiğli’yi parsel parsel pazarlayanlar, imar izinleriyle patronların işini tıkır tıkır çözenler, şimdi kendi siyasi istikballerini garantilemek için saray rejimiyle el sıkışmıştır. Buradan açıkça ilan ediyoruz: Sizin kapalı kapılar ardında yaptığınız pazarlıklar, Çiğli sokaklarında hükümsüzdür! Onur Emrah Yıldız, taşıdığınız o sıfat artık halkın gözünden düşmüştür. Seçim öncesi temsil ettiğinizi iddia ettiğiniz ilkeleri ve size inanan yurttaşların iradesini AKP’ye peşkeş çekerek o koltukta tek bir dakika bile oturamazsınız! Açık çağrımızdır: O koltuğu derhal boşaltın! Halkın iradesini AKP gaspına teslim eden Onur Emrah Yıldız derhal belediye başkanlığı görevinden istifa etmelidir! Çiğli halkının oylarıyla gasp edilen o koltuk derhal sahibine, yani Çiğli halkına iade edilmelidir! Saray rejiminin gölgesinde, rant şebekelerinin kucağında belediyecilik yapmaya kalkanlara geçit vermeyeceğiz! Çiğli’yi patronların, müteahhitlerin, saray yanaşmalarının yağma alanı yaptırmayacağız. Gasp edilen halk iradesi, alanlarda, sokaklarda ve fabrikalarda örgütlü gücümüzle geri alınacaktır. Tüm Çiğli halkını, emekçileri ve gençleri bu yüzsüzlüğe, bu halk iradesi gaspına karşı omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz” denildi.