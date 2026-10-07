TİP'ten Cemil Tugay’ın AKP'ye katılmasına tepki: 'Oyunu aldığı halkın umuduna pusu kurdu'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılmasını protesto etti. TİP üyeleri, il binası önünde bir araya gelerek Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüdü. Burada düzenlenen basın açıklamasında Tugay’ın siyasi tercihi eleştirilirken, yerel seçimlerde kullanılan oyların seçmen iradesini temsil ettiği vurgulandı.

TİP İzmir İl Başkanı Orhan Kiper, açıklamasında Cemil Tugay’ın AKP’ye katılım töreninde yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Kiper, AKP’nin Cumhuriyet’e sahip çıktığı yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

"CEMİL TUGAY, UMUTLARI ÖLDÜREN KİŞİDİR"

TİP İzmir İl Başkanı Orhan Kiper, “Cemil Tugay bugün AKP'ye geçiş sırasında şöyle bir açıklama yaptı; ‘AKP, Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyete en iyi sahip çıkan bugünkü temsilcilerdir’ dedi. Bakın, biz buradan açık bir şekilde söyleyelim. AKP değil cumhuriyete sahip çıkmak. AKP bugün cumhuriyet adına ilerici görebileceğimiz ne varsa hepsinin önünü kesen, hepsinin köküne kibrit suyu döken bir çete düzendir. Bu çete düzenine karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Biz belediye seçimlerinde çöpümüzü kim toplasın? Kapımızın önündeki belediyecilik işlemlerini kim yapsın? İdare kim bulunsun diye belediyecilik seçimlerini mi yapıyoruz? Bizim belediye seçimlerinde ana amacımız, yurttaşların ana amacı sadece belediyecilik hizmetlerini kimin yapacağı değil, aynı zamanda o şehrin, o ilçenin siyasi temsiliyetinin iradesini kimlerin yürüteceğidir” dedi.

“Cemil Tugay'a oy vermiş yaklaşık 1 milyondan fazla İzmirli yurttaş aslında belediyecilik hizmetleri için değil; onuru, haysiyeti için, Saray rejiminin elinden aldığı gelecek günleri, duyduğu güzel umutlar için aslında oy vermişti. Geldiğimiz noktada Cemil Tugay aslında bu umutları da öldüren kişidir” diyen Kiper, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Sevgili dostlar, biz Cemil Tugay'ın ve onunla birlikte aslında Saray rejiminin saflarına geçen siyasi kuklaları umurumuzda değil. Bizim için onların kendilerinde bir değeri yok. Bizim asıl kavga ettiğimiz bugün onların yurttaşın kendilerine verdiği ki kim bu yurttaş? Okula giden gençler, her gün ölen kadınlar, dışarı çıkarken iki kere düşünmek zorunda kalan emekliler, her gün sabah köründe çıkıp akşam güneşi bile görmeden evine giden emekçiler. Bu insanların oyunu alıyorlar ve günün sonunda geldiğimiz noktada bu irade ancak çöpe atılmış oluyor.

Sevgili dostlar, biz Cemil Tugay'ın kendisiyle kavga etmeyeceğiz sadece. Aynı zamanda onu, bu düzeni kuran, bu düzenin temsilcisi olduğu bu çürümüş düzen siyasetinin kendisiyle de kavga edeceğiz. Türkiye İşçi Partisi olarak diyoruz ki hiçbir yurttaşımız endişeye kapılmasın. Biz yurttaşlarımızı pusulasız, seçeneksiz bırakmayacağız. Düşen sorumluluğun farkındayız ve mutlaka yerine getireceğiz. İzmir'i aydınlık günlerine kavuşturacağız.”

"DÜZEN SİYASETİNİN ÇÜRÜMÜŞ UNSURLARI"

TİP İzmir İl Sözcüsü Sena Yazıbağlı Selanik ise “Foça ve Çiğli'nin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceğine ilişkin gelişmeler, açıkça tartışılması gereken bir siyasi tabloyu tekrar ortaya çıkarmıştır, dostlar. Seçim sandığında halktan alınan siyasi yetkinin seçimden sonra başka bir siyasi adrese taşınması, adı ne olursa olsun, adı ne konulursa konulsun, seçmenin iradesine yönelmiş açık bir siyasi yankesiciliktir. Sarayın muhalefetini tamamen etkisiz bırakmak ve ele geçirmek yönündeki gelişimler, kendisine verilen yetkileri işçi düşmanlığına, rantçılığa, yağmaya kullanan bir anlayış üzerinden İzmir'de devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Biliyoruz ki yerel seçimler yalnızca belediye hizmetlerini kimin gerçekleştireceğini değil, kentin politik temsilini kimin belirleyeceği vesilesi üzerinden de ilerlemektedir” diyen Selanik şöyle dedi:

“Geldiğimiz noktada söyleyebiliriz ki aylardır kapalı kapılar ardında yürütülen pazarlıkların, kirli hesapların neticesinde yalnız yurttaşın oyları değil, eşitlik, özgürlük ve adalet umudu da yok sayılmıştır. Halkın oylarıyla muhalif diye seçilip rotasını Saraya kıran Cemil Tugay, sadece bir tercih yapmamış, oyunu aldığı halkın umuduna bir pusu kurmuştur. Cemil Tugay'ın hangi rozeti taktığından çok, kimlerin çıkarına hizmet ettiği önemlidir. Bizler Cemil Tugay'ı zaten bir işçi düşmanı olarak bilmekteyiz. Geçtiğimiz sene DİSK'e bağlı işçilerin insanca yaşamı için çıktığı grevde halk ile işçileri karşı karşıya getirmesinden biliriz biz Cemil Tugay'ı. Yasal bir grevi kendi elleriyle kırmasından biliriz biz Cemil Tugay'ı. Yeşil alanların, kentsel dönüşüm projelerinin rant projelerine dönüştürülmesinden biliriz biz Cemil Tugay'ı. Bu sebeple Cemil Tugay AKP rozetini çoktan takmıştır diyebiliriz. Bugün yaşanan olayı yalnızca bir parti değiştirme hikâyesi olarak okumak, meselenin özünü ıskalamaktır. Asıl mesele, halkın karşısında bir siyasi kimlikle çıkıp aldığı yetkiyi bu kara düzenin mimarı olan partinin hizmetine sunabilme rahatlığıdır. Bizim itirazımız tam da bunadır. İzmir halkının oyunu kişisel siyasi hesaplarının bir basamağı haline getiren bu anlayışa ve düzen siyasetinin çürümüş bütün unsurlarınadır.”

Türkiye İşçi Partisi olarak İzmir'de mücadeleye büyüteceklerini ifade eden Selanik, ‘Hizmet getireceğiz’ yalanı ardında, siyasi geçmişini temize çıkarmak isteyenlere, aklanmak için rengini değiştirenlere karşı; ancak yurttaşın özne olduğu, yerel yönetim kararlarında ve denetleme alanlarında söz sahibi olduğu, yaşadığım mekâna yabancılaşmadığı bir şehri kurmak için var gücümüzle çalışacağız. Tüm İzmir halkını çaresizlik masallarına inat, umudu, eşitliği ve özgürlüğü sokaklarda diri tutmaya, bu yüzsüzlüğe karşı kenetlenmeye çağırıyoruz” diye konuştu.