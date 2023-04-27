TİP Zonguldak milletvekili adayları kim? 2023 TİP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Zonguldak milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Zonguldak milletvekili adayları kim? TİP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Zonguldak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Zonguldak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Zonguldak milletvekili adayları kim? TİP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi...
TİP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FATMA KILIÇARSLAN
ŞENER BOSTANCI
DİLAN GÜLLE
TÜRKAN BAYTEKİN
UMUR OZAN ŞAHİN
Resmi İlanlar
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