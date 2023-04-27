TİP Zonguldak milletvekili adayları kim? 2023 TİP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 20:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 20:00

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Zonguldak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Zonguldak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Zonguldak milletvekili adayları kim? TİP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi...

TİP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FATMA KILIÇARSLAN

ŞENER BOSTANCI

DİLAN GÜLLE

TÜRKAN BAYTEKİN

UMUR OZAN ŞAHİN