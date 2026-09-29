TKP’den Çiğli Belediyesi önünde eylem: 'Yıldız, zübük edasıyla AKP’ye geçmiştir!'

CHP’den belediye başkanı seçildikten sonra AKP’ye katılan Onur Emrah Yıldız’a ilk tepki Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) geldi. TKP Çiğli İlçe Örgütü, yaşanan gelişmeleri protesto etmek amacıyla Çiğli Belediyesi önünde toplanarak bir eylem gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan TKP Çiğli İlçe Başkanı Çağlar Özkan, halkın iradesinin gasbedildiğini belirtti. Eylemin ardından ilçe örgütü, Onur Emrah Yıldız’ı istifaya çağıran bir imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

“ZÜBÜKLERİN HANGİ PARTİDEN OLDUĞUNUN ÖNEMİ YOK”

Eylemde konuşan TKP Çiğli İlçe Başkanı Çağlar Özkan, 31 Mart yerel seçimlerine “Zübüklerden Kurtulacağız” sloganıyla hazırlandıklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Çiğli halkının oylarıyla bir partiden seçilen belediye başkanının, bugün kentleri parsel parsel satan, kamu kaynaklarını yağmalayan bir partiye geçişine karşı buradayız. Bizim için zübüklerin hangi parti amblemiyle seçime girdiğinin bir önemi yoktu. Çünkü zübükler önce kendi ceplerini, müteahhitlerin ve patronların çıkarlarını düşünür. Onlar için asıl önemli olan, kentin yağmasından ortaya çıkan paranın kimin cebine gireceğidir. CHP’den belediye başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız, bir zübük edasıyla AKP’ye geçmiştir.”

“ÇİĞLİ’NİN KAYNAĞI VAR, ÇÖZÜM ÇALMAYARAK YÖNETMEK”

Belediyenin kaynak yetersizliği bahanesine sığınılamayacağını belirten Özkan, ranta ve patronlara dayalı belediyecilik anlayışını eleştirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çiğli’nin kaynağı var. Çiğli’nin kaynağını geçtiğimiz dönemlerde yağmalayanlardan hesap sorarak işe başlarsanız Çiğli’nin ne kadar büyük bir kaynağa sahip olduğunu görürsünüz. Bizim yönettiğimiz belediyelerde kaynak mı vardı? Ovacık’ta, Tunceli’de kaynak mı vardı? Kayyumun borçlarını da ödedik, hizmet de götürdük. Nasıl yaptık bunu? Çok basit bir yöntemle kardeşler: Çalmayarak! Sadece çalmayarak ve patronların belediye binasına girmesine izin vermeyerek. Onur Emrah Yıldız’ın seçildiği günden bugüne kadar tek bir müteahhidin işi bile aksamamıştır. İstedikleri imar, kat izinleri ve ruhsatları verilmiştir.”

“DERHAL İSTİFA ETMELİ VE O KOLTUĞU BOŞALTMALIDIR”

İki parti arasında halkın ve emekçilerin çıkarları açısından temel bir fark olmadığını savunan Özkan, halkın iradesinin peşkeş çekilemeyeceğini vurgulayarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu geçişin meşru hiçbir yanı yoktur! Halkın iradesini, 25 yıldır ülkeyi yöneten ve yağma düzeninin taşıyıcılarından biri olan bir partiye peşkeş çeken bir kişinin o koltukta bir dakika bile oturmaya hakkı yoktur. Onur Emrah Yıldız derhal istifa etmeli ve o koltuğu boşaltmalıdır! Çiğli’yi zübüklere bırakmayacağız, zübüklerin ensesinde olacağız!”

Açıklamanın tamamlanmasının ardından TKP Çiğli İlçe Örgütü, Çiğli halkının iradesine sahip çıkmak amacıyla Onur Emrah Yıldız’ın istifasını talep eden imza kampanyasını başlattığını ilan etti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Çiğli’nin emekçi insanları, değerli kardeşler;

Bugün burada halkın iradesinin gasp edilmesinin yeni bir örneğine karşı toplandık.

Çiğli halkının oylarıyla bir partiden seçilen belediye başkanının, bugün kentleri parsel parsel satan, kamu kaynaklarını yağmalayan bir partiye geçişine karşı buradayız.

Kardeşler,

Biz Türkiye Komünist Partisi olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerine Türkiye’nin her yerinde ‘Zübüklerden Kurtulacağız’ ve ‘Çiğli Satılık Değil’ sloganlarıyla hazırlandık.

Bizim için zübüklerin hangi parti amblemiyle seçime girdiğinin bir önemi yoktu.

Çünkü zübükler önce kendi ceplerini, müteahhitlerin ve patronların çıkarlarını düşünür.

Zübüklerin CHP’den ya da AKP’den seçilmiş olması önemli değildir.

Onlar için asıl önemli olan, kentin yağmasından ortaya çıkan paranın kimin cebine gireceğidir.

Biz, bu zübük siyasetinin Çiğli’ye de hâkim olduğunu biliyorduk.

Bu nedenle son derece sınırlı bir seçim bütçesiyle ama örgütlü, kararlı ve etkili bir çalışmayla bu siyaset anlayışının karşısına dikildik.

Çiğli’nin olanı sattırmayacağımızı söyledik.

Belediye başkanlığı katına müteahhitlerin, patronların girmesine izin vermeyeceğimizi söyledik.

Çiğli’yi başka türlü ayağa kaldırmanın mümkün olmadığını anlattık.

Bunu anlatmaktan yorulmadık, bugün de yorulmayacağız.

Kardeşler,

Biz bu çalışmayı yürütürken, bugün Çiğli’yi ‘yönetenler’, oyları böldüğümüzden adaylıktan çekildiğimize kadar türlü asılsız iddialarla çalışmamıza zarar vermeye çalıştılar.

O gün bize bu yalanları söyleyen zübükler, bugün halkın iradesini götürüp yağmacı bir partiye peşkeş çektiler.

‘Haklının acelesi yok’ derler.

Ama mesele bizim için yalnızca haklı olmak değildi.

Nüfusunun büyük bölümü işçilerden oluşan bir kentin yağmalanmasına izin veremezdik, işçileri alternatifsiz bırakamazdık.

Bizim için asıl mesele, Çiğli emekçilerinin yaşadıkları kente sahip çıkmasıdır.

Bugün geldiğimiz noktada CHP’den belediye başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız, bir zübük edasıyla AKP’ye geçmiştir.

Şimdi bu halkın iradesine yönelik gaspı meşrulaştırmak için muhtemelen ‘Kaynak gelsin, Çiğli hizmet görsün’ diyecekler.

Ama yalan söylüyorlar kardeşler!

Çiğli’nin kaynağı var.

Çiğli’nin kaynağını geçtiğimiz dönemlerde yağmalayanlardan hesap sorarak işe başlarsanız, Çiğli’nin ne kadar büyük bir kaynağa sahip olduğunu görürsünüz.

Kardeşler,

Bizim yönettiğimiz belediyelerde kaynak mı vardı?

Ovacık’ta kaynak mı vardı?

Tunceli’de kaynak mı vardı?

Kayyumun borçlarını da ödedik, hizmet de götürdük.

Nasıl yaptık bunu?

Çok basit bir yöntemle kardeşler:

Çalmayarak!

Sadece çalmayarak.

Ve patronların belediye binasına girmesine izin vermeyerek.

Çünkü bu kentlerin, bu belediyelerin kaynakları vardır.

Esas mesele, o kaynakların kim için kullanıldığıdır.

Kardeşler,

Onur Emrah Yıldız’ın seçildiği günden bugüne kadar tek bir müteahhidin işi bile aksamamıştır.

İstedikleri imar izinleri verilmiştir.

İstedikleri kat izinleri verilmiştir.

Ruhsatları verilmiştir.

Bunu yaparken AKP’li mi, CHP’li mi, MHP’li mi diye bakmamıştır.

Onun için asli olan müteahhitlerin işinin görülmesidir.

Bir kenti böyle yöneten bir belediye başkanının hangi partiden olduğunun önemi yoktur.

Dolayısıyla hangi partiye geçtiğinin de bir önemi yoktur.

Çünkü o, emekçilerin çıkarını değil; patronların çıkarını önemsemektedir.

Kendi cebini ve patronların cebini önemsemektedir.

Görev süresi boyunca AKP’ye peşkeş çektiği kamu alanları kendisine yetmemiş olacak ki şimdi kendisini de AKP’ye yamamıştır.

Kardeşler,

Biz bu geçişe şaşırmıyoruz.

Neden mi?

Çünkü şaşırmamız için, emekçilerin çıkarları söz konusu olduğunda bu partiler arasında bir fark olması gerekir.

Bakalım var mı?

NATO’ya AKP de CHP de karşı değil.

Yoksullaşmamızın temel nedenlerinden biri olan özelleştirmelere AKP de CHP de karşı değil.

Çocuklarımıza, laikliğe ve aydınlanmaya düşman tarikatlara AKP de CHP de karşı değil.

Bu yağma düzeninin kendisine AKP de CHP de karşı değil.

İkisi de zengin dostu partiler.

Bu başlıklarda aynı şeyleri düşünüyorsanız, belediyeleri de aynı şekilde yönetirsiniz.

İşte bu nedenle biz bu geçişe şaşırmıyoruz.

Ama halkın iradesini götürüp AKP’ye teslim edenlere de sessiz kalacak değiliz!

Bu geçişin meşru hiçbir yanı yoktur!

Halkın oyuyla seçildiği partiden ayrılıp halkın iradesini başka bir siyasi partiye taşımanın hesabını Çiğli halkına vermek zorundadır.

Çiğli’de AKP’den kurtulacaksak, zübüklerle değil kardeşler;

birbirimizin koluna girerek kurtulacağız!

Örgütlenerek kurtulacağız!

Yan yana gelerek kurtulacağız!

Halkın iradesini, 25 yıldır ülkeyi yöneten ve bizim değerlendirmemize göre yağma düzeninin taşıyıcılarından biri olan bir partiye peşkeş çeken bir kişinin o koltukta bir dakika bile oturmaya hakkı yoktur.

Onur Emrah Yıldız derhal istifa etmeli ve o koltuğu boşaltmalıdır!

Biz, Türkiye Komünist Partisi Çiğli İlçe Örgütü olarak bir kez daha ilan ediyoruz:

Çiğli’yi zübüklere bırakmayacağız!

Çiğli’nin yağmalanmasına izin vermeyeceğiz!

Zübüklerin yakasında, ensesinde olacağız!

Çiğli’yi örgütlü halkın iradesiyle savunacağız!

Yaşasın örgütlü Çiğli halkı!

Yaşasın emekçilerin mücadelesi!

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi!”