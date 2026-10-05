TKP'den Fatma Betül Sayan Kaya hakkında suç duyurusu

Türkiye Komünist Partisi (TKP), fon soruşturması kapsamında, "2 milyar liralık fon satışı yaptığı" iddia edilen ve AKP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan "affını isteyen" Fatma Betül Sayan Kaya hakkında suç duyurusunda bulundu.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatma Betül Sayan Kaya hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir aya yakın süredir ülke gündemini işgal eden, onbinlerce yurttaşımızın mağdur duruma düşmesine sebep olan, kamuoyunda 'fon krizi' adlandırması ile anılan büyük bir soygun ve yağma tablosu ile karşı karşıyayız" denildi.

Yaşanan bu büyük soygunun hesabının sorulması gerektiği vurgulanan açıklamada, haksız kazanç ve yolsuzluk suçlarının sorumlularından hesap sorulması için, siyasi ve hukuki olarak mücadele edileceği aktarıldı.

"BU ORGANİZE SUÇUN ÜZERİNE GİDİLMELİ VE HESAP SORULMALI"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, iktidar partisi üyesi ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın etkin soruşturulması amacıyla bugün bir suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunda da vurguladık: Siyasi makamları işgal eden failler, o fonların bu hisseyi satın alacağını, alım talimatlarının kimler tarafından verileceğini ve bu paranın nihayetinde fonlara para yatıran öğretmenin, işçinin, emeklinin cebinden çıkacağını milimetrik olarak biliyorlardı. Dolayısıyla burada bir 'sezgi' değil, doğrudan 'neticeyi bilme ve bunu hedefleme' söz konusudur. Karşımızda tesadüfi bir zenginleşme değil, adımları milimetrik olarak planlanmış ve nihai sonucu en başından itibaren kasıtlanmış organize bir etkinlik vardır.

Sistem, siyasi nüfuz sahiplerinin haksız kazançlarını dokunulmaz kılmak ve on binlerce yurttaşın birikimini bu fütursuzlukla transfer etmek üzere kurgulanmıştır. Dolayısıyla denetleyici kurumlar bu suç düzeninin edilgen birer izleyicisi değil; eylemsizlikleri, sessizlikleri ve iradi körlükleriyle bu organizasyonun önünü açan yapısal ortaklarıdır.

TCK m. 158/1-d bağlamında, kamu kurumlarının suçun işlenmesinde araç olarak kullanılması ifadesi tam olarak bu kurumsal felci işaret etmektedir: Kamusal güç, halkın esenliğini, iradesini, birikimlerini korumak için değil, halkı yoksullaştıran bu soygun mekanizmasının hukuki aracı ve zırhı haline getirilerek suçun merkezine yerleştirilmiştir. Bu organize suçun üzerine gidilmeli ve hesap sorulmalıdır."