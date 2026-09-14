TMMOB'dan 'Ailem Güvende' operasyonları için açıklama: 'Siyasal iktidar, ayrımcı ve hedef gösterici politikalardan derhal vazgeçmeli'

Dün itibariyle "Ailem Güvende" adlı altında başlatılan ve LGBT+'lar başta olmak üzere insan hakkları örgütlerini hedef alan operasyonlar üzerine Türk Mihandis ve Mimar Odaları Birliği de (TMMOB) bir açıklama yaptı.

TMMOB'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Ailem Güvende' adı verilen operasyon ile LGBTİ+’ların ve hak örgütlerinin hedef gösterilmesi, ayrımcılığı, nefret söylemini ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmektedir. Örgütlenme ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin baskı altına alınmasını, hak savunucularının gözaltına alınmasını ve internet siteleri ile sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engellerini kabul etmiyoruz.

Ülkemizin demokratik geleceği, temel hak ve özgürlüklerin, eşit yurttaşlığın ve örgütlenme hakkının herkes için güvence altına alınmasıyla mümkündür. Hiç kimse kimliği, yaşam biçimi ya da hak mücadelesi nedeniyle ayrımcılığa ve baskıya maruz bırakılamaz. Siyasal iktidar, ayrımcı ve hedef gösterici politikalardan derhal vazgeçmeli, hukuksuz biçimde gözaltına alınanlar ve tutuklananlar serbest bırakılmalı, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engelleri kaldırılmalıdır."