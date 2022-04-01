TMMOB Mimarlar Odası Ankara yönetimine 'terör' suçlaması

01 Nisan 2022 Cuma, 09:20

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talimatı üzerine TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'nun 7 üyesine "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kurul'un Emre Madran anısına koruma alanında basın ödülleri kapsamında doğal ve kültürel mirası korumaya yönelik kent ve mimarlık mücadelesini haber yapan gazetecilere verdiği ödül suç sayıldı.

Konuya ilişkin açıklamaya yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, verilen ödülün suç addedilmesinin ve Mimarlar Odası'nın belli çevrelerce hedef gösterilmesinin yeni olmadığını vurguladı.

Mimarlar Odası'nın birçok kez hedef gösterildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Tarihi doğal ve kültürel varlıkların korunmasıyla ilgili haber yapan gazetecilere ödül vermek suç değil, odamızın haklı mücadelesinin sesini kamuoyuyla buluşturmaya ve gerçek gazeteciliğe özendirmedir. Ancak hak arayanlara yönelik baskıların arttığı bu ortamda ne açılan dava ne de ısmarlama iddianame sürpriz değildi

Bilim ve tekniği rehber alan Mimarlar Odası Ankara Şubesi kurulduğu günden bu yana kimseye biat etmemiş, bundan sonra da etmeyecektir. Susturma operasyonları, gerçekleri söyleyenlere gözdağı maksatlı tüm bu baskılar nafile çabadır. Davalar ve soruşturmalarla bizleri meşgul ederek, rant odaklarıyla, yağma ve talanla mücadelemizi sekteye uğratacağını, gemilerini yürütebileceğini sananlara cevabımız açıktır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği değerleri korumaya tüm baskılara rağmen devam edeceğiz. Evrensel temel insan haklarını, özgürlüğü, barışı, adaleti, demokrasiyi ve laik Cumhuriyet değerlerini savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Atatürk Orman Çiftliği başta olmak üzere kültürel mirası korumaya ve ülkemizin doğal varlıklarının talan edilmesine, bölünüp parçalanmasına karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdürecek, sistematik saldırılara boyun eğmeyeceğiz"