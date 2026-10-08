TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyım olarak atandı

Destek Finans Faktoring A.Ş., yaptığı resmi açıklamayla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şirkete kayyım olarak atandığını duyurdu.

Açıklamada, kayyum atama kararının ardından TMSF tarafından şirketin yönetim kuruluna yeni atamalar yapıldığı belirtildi.

Buna göre Cemal Okumuş yönetim kurulu başkanlığına, İrem Soydan Güler yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi. Serdar Karakuş, Gönül Polat ve Kenan Alpdündar ise yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Şirketin genel müdürlük görevine de Kenan Alpdündar'ın getirildiği bildirildi.

Açıklamada, atamaya ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından Alpdündar'ın görevine başlayacağı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, söz konusu şirketin yöneticileri gözaltına alınmıştı.