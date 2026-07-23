Torba kanun teklifinde 3'üncü madde metinden çıkarıldı: 4 ve 5'inci maddelerde değişikliğe gidildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

KANUN TEKLİFİNİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Genel Kurul'da teklifin 3'üncü maddesi verilen önergeyle metinden çıkarıldı. Teklifin 3'üncü maddesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na eklenmesi öngörülen ek 9'uncu madde kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılacak başvurular ile Bakanlıkça sunulacak hizmetlerden ücret alınmasını düzenliyordu. Madde ayrıca, koşullu erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile internet platform işletmecilerinden 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sinema destekleri için yapılacak kesintilerin döner sermaye geliri olarak kaydedilmesini öngörüyordu.

DÖNER SERMAYE DÜZENLEMESİNDE DEĞİŞİKLİK

Teklifin 4'üncü maddesi de AKP'nin önergesiyle yeniden düzenlendi. Kabul edilen önergeyle, 2252 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin birinci fıkrasına, 2863 sayılı Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılacak başvurular ve Bakanlıkça sunulacak hizmetler karşılığında alınacak her türlü hizmet bedelinin döner sermaye geliri sayılmasına ilişkin bent eklendi. Önergenin gerekçesinde ise, 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki desteklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermaye geliri olarak kaydedilmesini öngören düzenlemenin madde metninden çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi.

ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

Teklifin 5'inci maddesi de AKP'nin önergesiyle değiştirildi. Kabul edilen önergeyle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na eklenen (1) sayılı ücret tarifesinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, korunan alanlarda tevhid, ifraz ve yoldan ihdas gibi uygulama taleplerine ilişkin ücretler yeniden belirlendi; tarifedeki 12'nci sıra çıkarıldı ve mevcut 13'üncü sırada yer alan "trampa" ibaresi tarifeden çıkarıldı. Ayrıca, 3'üncü derece arkeolojik sit alanlarında tespit ve sit irdelemesine yönelik sondaj kazısı, yeni yapılanma amaçlı sondaj kazısı ile jeoradar çalışması başvurularına ilişkin ücretler de yeniden düzenlendi.

CHP'Lİ GENÇ: EMEKLİ YOKSULLUĞU DEV BİR ŞEHİR BÜYÜKLÜĞÜNDE

Öte yandan kanun teklifinin emekli aylığında artışı öngören maddesi üzerine söz alan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Teklifin ağır bilançosu, emekli aylıklarını düzenleyen 18’inci maddenin etki analizinde bulunmakta. Etki analizine göre 17 milyon kişi gelir ve aylık alıyor. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya tamamlanmasıyla 5 milyon 100 bin kişinin düzenlemeden yararlanacağı belirtiliyor. Aylık alan her on kişiden üçü emekli aylığıyla bu tutara ulaşamıyor, Hazine tamamlamasına ihtiyaç duyuyor. Beş milyon 100 bin kişi bir ilde yaşasaydı, İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye’nin en kalabalık üçüncü ili olur, İzmir’i geride bırakırdı. İktidarın emekli politikasının sonunda İzmir’den daha kalabalık bir nüfus Hazine’nin tamamlamasına bağlandı. Emekli yoksulluğu artık bir toplumsal kesimin sorunu değil, dev bir şehir büyüklüğünde." ifadesini kullandı.

7'nci maddenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için birleşimi 23 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, 23 Temmuz Perşembe 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.