Trabzon'da HÜDA-PAR gerginliği: Seçim standını yıktılar...

Trabzon'da açtıkları standı yurttaşların tepkisi sonrası kaldırmak zorunda kalan HÜDA-PAR, aynı caddede bugün bir kez daha stant açınca HÜDA-PAR'lılar ile yurttaşlar arasında gerginlik çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 15:56
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Terör örgütü Hizbullah ile bağlantılIı ve AKP'nin ittifak anlaşması yaptığı HÜDA-PAR, Cumhur İttifakı'nın kalesi Trabzon'da büyük bir tepkiyle karşılaştı.

Trabzon'da 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesi HÜDA-PAR'ın dün kent merkezine kurduğu ve tepki sebebiyle kaldırılan standı bugün yeniden açıldı. Çok sayıda polisin hazır beklediği standın önünde toplanan bir grup standın kaldırılmasını istedi.

Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalık, polis bariyerini aşarak standı yıktı. Yaşanan arbedenin ardından polis stant çevresini güçlükle kontrol altına alırken, HÜDA-PAR'lılar da standını yeniden kurdu.

Haber61'in haberine göre, olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk grubu yatıştırmaya çalıştı.

Kalabalık sık sık "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Gaffar Okan'ın katilleri" sloganları attı ve İstiklal Marşı okudu. Stant kaldırılmazken, kalabalığın bekleyişini sürdürdüğü aktarıldı.

AKP, 14 Mayıs seçimlerine giderken ortaklık kurduğu HÜDA-PAR’dan dört ismi kendi listelerinden milletvekili adayı göstermişti.


HÜDA PAR trabzon

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