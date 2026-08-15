Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump’tan Kim Jong Un mesajı: 'Çok iyi geçiniyoruz'

Trump’tan Kim Jong Un mesajı: 'Çok iyi geçiniyoruz'

15.08.2026 22:41:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Trump’tan Kim Jong Un mesajı: 'Çok iyi geçiniyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilişkisine ilişkin yaptığı paylaşımda, ikili arasında geçmişte yaşanan gerilimlere rağmen iyi anlaştıklarını söyledi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderli Kim Jong Un ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraftaki dostça olmayan bakışa rağmen, gülümsediğimiz birçok fotoğrafımız var. Kim Jong Un ve ben çok iyi geçiniyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilişkisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, Kim Jong Un ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraftaki dostça olmayan bakışa rağmen, gülümsediğimiz birçok fotoğrafımız var. Kim Jong Un ve ben çok iyi geçiniyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP, KUZEY KORE’YE AYAK BASAN İLK ABD BAŞKANI OLMUŞTU

Trump, Haziran 2019’da Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 Zirvesi’nin ardından Güney Kore’ye resmi ziyaret gerçekleştirerek, Kuzey-Güney Kore adasındaki silahsızlandırılmış bölgede Kuzey Koreli liderle bir araya gelmişti. Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, daha sonra kuzey tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD lideri olmuştu.

İlgili Konular: #ABD #Trump #Kuzey Kore