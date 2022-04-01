Tüketici Örgütleri Konfederasyonu: Artık canımıza tak etti

01 Nisan 2022 Cuma, 13:47

1 Nisan itibariyle doğalgaz fiyatlarına yapılan büyük fiyat artışıyla devam eden zam yağmuru üzerine Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) da bir açıklama yaptı.

TÖK Genel Başkanı Fuat Engin yaptığı yazılı açıklamada, ölçüsüz bir biçimde yapıla fiyat artışlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, zamların zaman geçirmeden geri alınmasını ve tüketicinin alım gücünün arttırılması gerektiğini belirtti.

"MAL VE HİZMETLERE YANSIYACAK"

2022 yılına zam fırtınasıyla giren ülkede yeni zamların da dur durak bilmeden devam ettiğine dikkat çeken Engin, "Daha bugün konutlarda yapılan yüzde 35 oranında ki zamla yılın ilk üç ayı içerisinde ki artış 25 x 35 = 68,75’e ulaşmıştır. Tüketicinin baharını kışa döndüren bu zammı da kabul etmek mümkün değildir" dedi.

Engin, açıklamasının devamında "Diğer yandan BOTAŞ tarafından doğal gaz sanayi tarifesine Ocak/2022 de yüzde 50, Nisan 2022 de yüzde 50 oranındaki yapılan iki ayrı zamla birlikte, doğal gaz tarifesindeki artış yüzde 125’e ulaşmıştır. Sanayi elektriğinde ise Ocak 2022 den bu yana yaşanan artış yüzde 185’e ulaşmıştır. Artık çok iyi biliyoruz ki, sanayide enerji kullanımına yansıyan artışların üretim maliyetlerine yansımasıyla bugün tüketicinin baharını kışa, yarın ise yazını kışa döndürmeye devam edecektir. Yaşamımıza iğneden ipliğe zam olarak yansımaya devam eden bu sürecin hayatımıza etkileri kabul edilemez hale gelmiştir. Sonraki günlerde zamların tüketicileri nerelere savuracağı ise belli değildir. Tüketiciler yapılan zamları çarşı, pazar ve marketlerde alışveriş yaparken de dolaylı olarak ödemektedirler. Artık zamların otomatiğe bağlanmış olması her gün iğneden ipliğe yeni bir zam furyasının habercisi olup, sonuç olarak da tüketicinin temel ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmetlere yansıdığını/yansıyacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİLER BELİNİ DOĞRULTAMAZ HALDE"

İstikrarlı bir şekilde yapılan zamlarla tüketicinin aklıyla dalga geçildiğini ifade eden Engin, "2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da yapılan haksız ve fahiş fiyat artışlarının paramızı pula çevirmiş ve tüketicinin alım gücü yok edilmiştir. Tüm bu yaşananlar karşısında ülkeyi yönetenlerin enflasyonla mücadele ediyoruz iddiası sürekli yapılan zamlarla çürümüştür. Zamların/fiyat artışlarının yarattığı ağır yükün altında her geçen gün daha da ezilen tüketiciler bu zamlarla artık belini doğrultamaz duruma gelmiştir" vurgusu yaptı.

Engin açıklamasını "Sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak, Anayasanın 172. Maddesi ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu'n 1. maddesinde belirtilen Evrensel Tüketici Haklarından, Tüketicilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması hakkı ile ekonomik çıkarlarının korunması, zararlarının karşılanması haklarına ilişkin en uygun önlemleri almak yönetenlerin en temel görevlerden olmak zorundadır. Tüketicinin bahanelere değil desteğe ihtiyacı olduğunu ve yaşanan sorunlara çözüm üretilmesi gerektiğini defalarca dile getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Artık sabrımızı zorlamayın. 2022 yılında zamların zulmüne zaman geçirmeden son verilmelidir" çağrısıyla sonlandırdı.



















