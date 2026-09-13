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Tülay Hatimoğulları Hatay’da Alevi kanaat önderleriyle görüştü

Tülay Hatimoğulları Hatay’da Alevi kanaat önderleriyle görüştü

13.09.2026 00:09:00
Güncellenme:
ANKA
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Tülay Hatimoğulları Hatay’da Alevi kanaat önderleriyle görüştü

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hatay’da Alevi inanç ve kültür kurumlarının temsilcileri ile kanaat önderlerini ziyaret etti.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hatay’daki programı kapsamında İmam Ali İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Şeyh İbrahim Kanatlı, Ehl-i Beyt Kültür Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Yeral ve Samandağ Alevi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Şeyh Zülfikar Çiftçi’yi ziyaret etti.

Hatimoğulları, Alevi kanaat önderleri Şeyh Nasrettin Eskiocak, Şeyh Ahmet Şahyazıcı ve Şeyh Muhammed Berber ile de bir araya geldi.

"SÜREÇ" KONUŞULDU

Görüşmelerde, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşama, Alevilerin süreçteki yeri ve rolü, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da hâlâ giderilemeyen sorunlar ile siyasal ve toplumsal gelişmeler değerlendirildi.

Hatimoğulları, kurum temsilcileri ve kanaat önderlerinin eleştiri, öneri ve değerlendirmelerini dinledi.

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