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Tülay Hatimoğulları, Murat Çepni'yi Silivri'de ziyaret edecek

Tülay Hatimoğulları, Murat Çepni'yi Silivri'de ziyaret edecek

19.08.2026 15:07:00
Güncellenme:
ANKA
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Tülay Hatimoğulları, Murat Çepni'yi Silivri'de ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, tutuklu ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni’yi yarın Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek. Hatimoğulları, ziyaretin ardından saat 15.00’te cezaevi önünde basın açıklaması gerçekleştirecek.
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, tutuklu bulunan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Murat Çepni’yi yarın Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek. Hatimoğulları, ziyaretin ardından saat 15.00’te basın açıklaması yapacak.

PARTİDEN AÇIKLAMA

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, yarın saat 15.00’te tutuklu bulunan ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni’yi Silivri Cezaevi’nde ziyaret etmesinin ardından basın açıklaması yapacaktır" denildi.

Hatimoğulları’nın, Çepni ziyaretinin ardından basın açıklaması gerçekleştireceği belirtildi.

İlgili Konular: #Silivri Cezaevi #Tülay Hatimoğulları