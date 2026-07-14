Tülay Hatimoğulları'ndan kürsüde 'NATO Zirvesi' tepkisi: 'Nasıl daha fazla silah satarız'ın' derdine düşmüşler!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Konuşmasında Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne dair açıklamalarda bulunan Hatimoğulları “Sonuç bildirisine dönüp baktığımızda barışa, eşitliğe, adalete dair hiçbir şey yok. Dünya açlıkla karşı karşıya onlar ‘Nasıl daha fazla silah satarız'ın’ derdine düşmüşler” diye konuştu.

"NATO ZİRVESİ'NİN ANA FİKRİ..."

Tülay Hatimoğulları şöyle devam etti:

"Bu zirvenin ana fikri şuydu: Savunma sanayi silah tedariği ve savaşa hazırlıklar büyüsün."

Konuşmada iktidarın tarım politikalarını eleştiren Hatimoğulları, çiftçilerin artan maliyetler nedeniyle üretimden çekildiğini söyleyerek, mera alanlarının sanayiye açılmasına da tepki gösterdi.

Hatimoğulları, "Çiftçinin kuyudan su alımını engellemek için, inanmayacaksınız ama elektrik direklerini söküyor. Toprağını sulayamayan çiftçi toprağından kopuyor" dedi.

Şanlıurfa'da Suruç ve Harran'da geniş tarım arazilerinin ekilmediğini belirten Hatimoğulları, "Pamukta dönüm başına 2 bin lira, buğdayda 3 bin 150 lira, mısırda 900 lira zarar ediyor çiftçi. Nasıl eksin? İnsan bile bile zarar edeceğini bile bile niye eksin?" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin borçlu olduğunu ve icralık hale geldiğini söyleyen Hatimoğulları, Cumhurbaşkanlığı'nın 7680 sayılı kararıyla mera olarak kullanılan yaklaşık 2 bin 945 dönümlük alanın sanayi alanı ilan edildiğini belirterek, "Köylüler tarım ve mera arazilerinin ellerinden alındığını, geçim kaynaklarının yok edildiğini ifade etti. Toprağın değil, üretimin, hayvancılığın, köy yaşamının geleceğini talan ediyor, yok ediyor" dedi.

"TARIMI BİTİREN POLİTİKALARDAN DERHAL VAZGEÇİN"

Türkiye'nin geçmişte tarım ihracatında önde gelen ülkeler arasında yer aldığını belirten Hatimoğulları, "Şimdi hububata bağımlı bir ülke pozisyonuna geldik. Savaş halindeki Ukrayna'dan buğday, arpa ithal eder bir pozisyona geldik. Saman ithal ediyoruz. Böyle bir ülkeye dönüştük" diye konuştu.

Pandemi döneminin tarımın önemini ortaya koyduğunu söyleyen Hatimoğulları, "Tarım politikasını doğru işleten, toprağı ve suyu verimli olan bir ülkenin tarım politikalarını desteklemek o ülkenin aç kalmasının önüne geçer. O yüzden AKP iktidarına bir kez daha sesleniyoruz; tarımı tüketen, bitiren ve bizi dışa bağımlı hale getiren bu politikalardan derhal vazgeçin. Bu zulmü derhal bitmeli, çiftçi desteklenmeli, gübre, tohum, elektrik, sulama desteği sağlanmalı. Borçları, kredi borçları belli oranlarda silinmeli” dedi.

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