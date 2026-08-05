Tüm Yerel-Sen’den yeni çözüm sürecine tepki: ‘Terörle pazarlık olmaz’

TBMM Başkanlığı’na sunulan ve “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin hukuki çerçeveyi oluşturması hedeflenen kanun teklifi siyaset gündemindeki yerini aldı. Söz konusu çerçeve yasa teklifine çeşitli meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinden de değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Tüm Yerel-Sen Merkez Yönetim Kurulu, yayımladığı yazılı açıklamada sürece karşı olduklarını duyurarak, terör örgütüyle herhangi bir müzakerenin kabul edilemeyeceğini savundu.

‘TERÖR ÖRGÜTÜYLE YÜRÜTÜLEN HİÇBİR SÜRECİN TARAFI OLMAYACAĞIZ’

Tüm Yerel-Sen açıklamasında, barış ve toplumsal huzuru desteklediklerini ancak bunun terör örgütlerinin meşrulaştırılması anlamına gelemeyeceğini belirtti. Açıklamada, “Barış adı altında terör örgütü ve uzantılarının meşrulaştırılmasını, terör örgütü elebaşının devlet adına muhatap alınmasını kabul etmiyoruz” denildi. Sendika, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısı ile Misak-ı Milli sınırlarının tartışmaya açık olmadığını vurgulayarak, “Hiçbir iktidar siyasi hesaplarla milletin egemenliğini ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü riske atamaz” ifadelerini kullandı.

‘TERÖRLE MÜCADELE HUKUK İÇİNDE YÜRÜTÜLMELİ’

Açıklamanın devamında, terörle mücadelenin pazarlık yöntemiyle yürütülemeyeceği savunularak, “Terörle mücadele müzakereyle değil, hukuk ve devlet ciddiyetiyle yürütülür” değerlendirmesi yapıldı. Tüm Yerel-Sen, “Terör örgütü ve uzantılarıyla yürütülen hiçbir sürecin tarafı olmayacağız” şeklinde açıklamasını tamamlarken, Cumhuriyet’in temel niteliklerine, milli egemenliğe ve ülkenin bütünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. ANKARA/Cumhuriyet