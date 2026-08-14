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Tuncer Bakırhan'dan 'seçim pazarlığı' iddialarına yanıt: 'Sayın Bahçeli'ye de Sayın Erdoğan'a da haksızlık'

Tuncer Bakırhan'dan 'seçim pazarlığı' iddialarına yanıt: 'Sayın Bahçeli'ye de Sayın Erdoğan'a da haksızlık'

14.08.2026 14:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tuncer Bakırhan'dan 'seçim pazarlığı' iddialarına yanıt: 'Sayın Bahçeli'ye de Sayın Erdoğan'a da haksızlık'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, AKP ve MHP'yle 'seçim pazarlığı' iddialarına tepki gösterdi. "Bu, Sayın Bahçeli'ye de Sayın Erdoğan'a da haksızlık yapmaktır. Bu düşünceyi dile getirenler çok ucuzluk ve basitlik yapıyorlar" diyen Bakırhan, iddiaları "Emin olun böyle bir şey yok" ifadeleriyle yalanladı.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" adı altında başlatılan süreçte gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

T24'ün Youtube yayınında soruları yanıtlayan Bakırhan, sürece ilişkin  "Ekimde Meclis'in açılmasıyla inşallah daha somut adımlar atılacak. Barış, herşeyden daha büyüktür. Bir başlarsan durdurmak imkânsızdır. Başlayının durduramayacağı bir aşamaya girdik" dedi. 

Bakırhan, HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliyesini beklediklerini belirterek "Demirtaş ve Yüksekdağ için yasaya gerek yok. AİHM kararı var, dolayısıyla bir saat sonra bile bırakılabilirler. İnşallah yalnızca o büyük kongre değil, 6 Eylül'deki kongreye de yetişirler. MHP de bizim gibi istekli. Selahattin Başkan da Figen Başkan da ve diğer arkadaşların tamamı da sürekli bizim gündemimizde. Cumhurbaşkanının da bütün devlet muhataplarımızın da gündemlerinden birisi budur. Biz yoldaşlarımızı içeride unutan bir hareket değiliz" ifadelerini kullandı. 

"BAHÇELİ'YE, ERDOĞAN'A HAKSIZLIK"

Bakırhan, süreç kapsamında iktidar partisi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan görüşmelerde seçimlere dair konuşulup konuşulmadığına dairse "Bu, Sayın Bahçeli'ye de Sayın Erdoğan'a da haksızlık yapmaktır" deyip şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, çok önemli bir partinin başındaki insan gelip bizimle seçim pazarlığı mı yapacak? Bu kadar mı ucuz, bu kadar mı basit? Bu düşünceyi dile getirenler çok ucuzluk ve basitlik yapıyorlar. Emin olun böyle bir şey yok. Yanı başımız kan deryası. İran'da ne olacağı belli değil, Suriye'de henüz rejim oturmadı, Irak'ta dengeler oturmadı. Türkiye'de 100 yıllık bir Kürt meselesi var. Emperyal hegemonik bölgesel güçlerin Orta Doğu'da oynamaya çalıştığı oyuna bakınca, kendi ülkemizde Kürtle barışmak, Kürtle birlikte yürümek gibi bir başlığımız olmasının neresi garip?"

İlgili Konular: #Tuncer Bakırhan #Dem Parti

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