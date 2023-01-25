Turhan Çömez'den canlı yayında çarpıcı iddialar: 'Erdoğan'ın çok güvendiği iki isim' diyerek açıkladı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:00

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 09:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak cuma günü İstanbul’da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde yaptığı açıklamada, “Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da millet sokakta, aç açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.

Şule Aydın moderatörlüğündeki Kayda Geçsin programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Erdoğan'ın açıklaması üzerine konuştu.

Çömez, "Erdoğan bir açıklama yaptı. Avrupa aç sefil bizim memlekette her şey yolunda dedi. Ben de bir araştırma yaptım. Londra'nın zengin muhitlerinde bir sürü AKP'li ve AKP'lilerin çocukları ile karşılaşıyorsunuz. Türkiye de işler bu kadar yolundaysa onlar neden İngiltere'ye gitti?" dedi.

Çömez açıklamalarında çarpıcı iddialarda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"LONDRA'NIN ZENGİN MUHİTLERİNDE..."

"Olayın evveliyatı şu geçtiğimiz günlerde Erdoğan bir açıklama yaptı. Avrupa aç sefil bizim memlekette her şey yolunda dedi. Ben de bir araştırma yaptım. Bunlar kamuoyuna açık bilgiler. Bunu şunun için önemsiyorum. Avrupadaki işlerin berbat olduğunu söyleyen bir erdoğan var ama Londra'nın zengin muhitlerinde bir sürü AKP'li ve AKP'lilerin çocukları ile karşılaşıyorsunuz. Türkiye de işler bu kadar yolundaysa onlar neden İngiltere'ye gitti? Yarın iktidar değişir diye mi gittiler?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak cuma günü İstanbul’da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde yaptığı açıklamada, “Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da millet sokakta, aç açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.

'NEREDEN VE NASIL KAZANDIN?'

Her gün dini siyasete alet ederek insanları etkileyen insanlar neden Kabe manzaralı ev almaz da İngiltere'den ev alır? Niye bu ülkede insanlar aç sefil yaşarken, altı yaşındaki bebekler açlıktan ölürken, çocuklar okullarına gidemezken nasıl olur da bu insanlar sefahat içinde yaşarlar? Bunları bir soru olarak kamuoyuna bırakacağım.

Bunca devasa serveti nereden ve nasıl kazandın? Bunların ortaya çıkması için önümüzdeki seçim çok önemli. Erdoğanın o ifadeleri üzerine yaptığım araştırmaları anlatacağım. Burada yıllar önce Girne Amerikan Üniversitesi isminde bir şirket kurulmuş. Neden bu ad verilmiş çünkü konunun asıl ilgilileri bu yıllarda Girne Amerikan Üniversitesi'nde öğrenci. Kendi adlarına okul isminde bir şirket kurulmuş. Bunların ortakları var. Bu şirket Serhat Akpınar adına başlamış. 2018'de Halil İbrahim Serim isminde Girne'de yaşayan kişi bu şirkete ortak olmuş. Bu Halil İbrahim Serim Aslında Maksut Serim'in oğludur. Maksut Serim, bir bankada bürokratken örtülü ödeneğin başına tayin olmuş ve bugün de Erdoğan'ın danışmanı olmuş bir isim. Onun oğlunun asıl adresi İngiltere'deki şirketin kayıtlarında da aynı.

Daha sonra şirketin ortakları değişiyor. Halil İbrahim Serim devam ediyor, kardeşi Yasin Ekrem Serim de ortaklardan biri oluyor. Bu arada bu şirkete ilginç bir direktör atanıyor Kerem Şahin. Buradan Mehmet Ali Şahin'e sesleniyorum biliyorsun bağlan söyle cevap ver. Bu adam kim cevap versin?

Daha sonra şirketin adı değişiyor. Şirketin adı Damlar İnvested Limited oluyor. Dış İşleri Bakanlığında bir genel müdürlük görevine geliyor Yasin Serim. Artık şirket kabuk değiştiriyor. Damlar neresi peki? İzmirde harika malikanelerin olduğu bir yer.

Baktığınız zaman şirketin bilançosunu da çıkarttım ben, 5,714,539 Pound. Bizim paramızla 140 milyon liraya yakın bir servetten bahsediyoruz. Şimdi soruyorum, ne oldu ki siz İngiltere'de bu kadar büyük bir servete sahip oldunuz?. Bunların hepsi İngiliz resmi kayıtlarındaki belgeler. Sanıyor musunuz ki iktidar değiştiğinde biz bunları sormayacağız. Siz iktidara gelirken 'Tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyacağım' diye geldiniz. Bu milletin dini duygularını istismar ederek geldiniz. Ben İngiltere'de banklarda yatarken siz devasa servetler yaptınız. Siz bunları açıklamak zorundasınız. Bu paraları yığanlar samimi insanların oylarını aldılar.

"KAYNAĞINI AÇIKLAMAK ZORUNDASINIZ"

Yasin Ekrem Serim 2020'de ortaklığını Dış İşleri Bakanlığındaki görevi için sonlandırmış. Daha sonra şirketin adı yeniden değişmiş. Neden? Aman izleri bulunmasın diye.Bu paranın kaynağı ne ve bu parayı neden buraya getirdiniz? Siz bu devasa paraları neden yurt dışına kaçırıyorsunuz?

Çömez, özetle şunları söyledi:

"Bu bilgiler belgeler yalansa size açıklama yapsınlar ben özür dileyeyim. Bu paranın kaynağını açıklamak zorundasınız. Türkiye'de bu kadar sefalet içerisinde yaşayan bir toplum varken, birileri devasa servetler yapmış. Bunları tutmayalım İngiltere'ye götürelim demiş. Ondan sonra bütün bunlar yokmuş gibi milletin karşısına çıkıp utanmadan, istismar siyasetiyle milletin oylarını tahvil etmeye devşirmeye çalışmışlar. Sanıyor musun millet bunların hesabını sormayacak? Seçimde soracak. Bunların hepsinin hesabı sorulacak. "