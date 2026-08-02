Turhan Çömez'den madenciler için çağrı: 'Bu alın teri soygununa Allah aşkına son verin'

İYİ Partili Turhan Çömez, Ulus Atatürk Heykeli önündeki madencilerin sorunlarını ve dertlerini dinledi. Madencilerin sorunlarını Meclis'te gündeme getirdiklerini hatırlatan Çömez, "Bir kere olsun ağzınızı açıp da doğrudur, yanlıştır demiyorsunuz. Kim bu adam Allah'ınızı severseniz ya" diye sordu.

Çömez, bakanlıkların madencilere söz verdiğini, Enerji Bakanı'nın da "Bu şirket her zaman problem çıkarıyor" dediğini anımsatarak, "Siz ne biçim devlet yönetiyorsunuz Allah aşkına? Bu ülke böyle yönetilir mi? Bu insanların hakkı hukuku ne olacak? 1,5 milyon alacağım var diyor kardeşim. 1,5 milyon faiziyle 3-4 milyonu bulmuş. Niye vermiyorsunuz bunu" diye konuştu.

Bir madencinin, kızının üniversiteyi kazanmasına rağmen maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gönderemediğini söylemesi üzerine Turhan Çömez, "Çünkü çocuğunu okutacak imkanı yok. Hepinizin çoluğu çocuğu Avrupalarda okuyor. Çaldığınız, çırptığınız paraları götürdünüz, Londra'nın en lüks muhitlerine gömdünüz. Emek harcayan, alın teri döken işçinin hakkını niye vermiyorsunuz? Neden vermiyorsunuz" dedi.

"ELİN MÜLTECİSİNE FISTIK GİBİ BAKIYOR, BİZE GELİNCE YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen madenci de "Üç çocuk diyordunuz, üç çocuk. Böyle mi olacak? Dün ben burada bayıldım. Bayılmamın sebebi ne? Sıkıntılar var. Ben AK Parti üyesiyim, bak. Yalanım yok. Allah belamı versin, yalanım yok. Ya yemin ediyorum ya. Ya nefret ettim bu AK Parti'den ya. Böyle mi ülke yönetilir ya. Elin mültecisini alıyor, fıstık gibi bakıyor. Bize gelince yok. Sabahattin Yıldız'ı kim koruyor ya" diye isyan etti.

Madencilerin borçları bulunduğunu anımsatan Çömez, şunları kaydetti:

"Burada işçilerimizin borçları var. Her birinin ek hesap borcu var. Kredi kartı borcu var. Her Allah'ın günü faiz ödüyor. Niye vermiyorsunuz bu işçinin hakkını ya? Niye vermiyorsunuz? Bu işçinin alın teriyle, emeğiyle, göz nuruyla, gayretiyle, gece gündüz çalışmasıyla para kazandınız ya. Cebinizi doldurdunuz ya. Bu ülkenin Cumhuriyet tarihinde verilmiş maden ruhsatı sayısından daha fazla maden ruhsatı sana verilmiş ya. Ne açgözlü insansınız siz. Ne gözünüz doymaz Allah aşkına. Böyle bir uygulama olur mu? Bak, kardeşim diyor ki: 'Ben AK Parti üyesiyim.' diyor. Hep söylüyorum. Bakın, bu zulüm, bu eziyet, bu haksızlık, bu yoksulluk, bu sefalet sadece muhaliflere değil. Gün gelecek, AKP'ye oy vermiş olanlara da zulm edecek. Onlara da haksızlık yapacak.

Bakın, AKP'ye oy verenlere sesleniyorum. İşte burada kardeşim, 'Ben AK Parti üyesiyim, zulme uğruyorum' diyor. Nihayetinde bir haksızlık varsa, bir eziyet varsa, bir zulüm varsa bunun faturasını hep beraber, bütün Türkiye olarak ödeyeceğiz. Buradan sesleniyorum iktidara. Bu hafta tekrar meclis gündemine getireceğim. Bu kepazeliğe, bu soyguna, bu ranta, bu talana, bu emek soygununa, bu alın teri soygununa Allah aşkına son verin. Ülkeyi de olması gerektiği gibi yönetin. Arkadaşlar, ben önümüzdeki hafta bu konuyu meclis gündemine getireceğim. Söz veriyorum. Sizin hakkınızı, hukukunuzu savunacağım. Hiç merak etmeyin. Hakkınızı hukukunuzu savunacağım."

İYİ Partili Turhan Çömez, açıklamasının ardından madencilerle birlikte baretlerini yere vurdu.