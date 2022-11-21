Türk vekilden 600 yabancı parlamentere ‘teröre karşı dayanışma’ çağrısı
İspanya’da düzenlenen NATO Parlamenterler Meclisi (NATO-PA) toplantılarında Türkiye’yi temsil eden TBMM heyeti üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, NATO ülkeleri ve NATO ile işbirliği içindeki diğer ülkelerden gelen yüzlerce parlamentere ‘teröre karşı ortak mücadele ve dayanışma göstermeleri’ çağrısı yaptı.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İspanya'nın başkenti Madrid’de üç gün sürecek NATO Parlamenterler Meclisi (NATO-PA) toplantılarının ilk gününde, Türkiye'yi temsilen bir konuşma yaptı.
Çakırözer yaptığı konuşmada geçen hafta İstiklal Caddesi’nde yaşanan bombalı terör saldırısını gündeme getirerek şunları söyledi:
“Bugün Savunma ve Güvenlik Komisyonu olarak İstanbul’daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun diliyoruz. Savunma ve Güvenlik Komisyonumuz terörle mücadelesinde Türkiye ve Türk halkının yanında.”
"TERÖRLE MÜCADELE HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"
Çakırözer, toplantıya katılan NATO üyeleri ile ittifak ile işbirliği içindeki ortak ve gözlemci ülkelere ‘teröre karşı dayanışma ve ortak mücadele çağrısı‘ yaparak şöyle konuştu:
“Terörizmle mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm müttefiklerimize, ortaklarımıza ve dostlarımıza nerede olursa olsun, kimden gelirse gelsin terörün her türlüsüne karşı ortak gücümüzü ve dayanışmamızı ortaya koyma çağrısında bulunuyorum.”
Toplantı için Madrid’e gelen NATO üyeleri ile diğer ülkelerin milletvekilleri TBMM heyetinde yer alan milletvekilerine başsağlığı dileklerini iletirken, Çakırözer NATO üyesi parlamenterlere başsağlığı dilekleri ve dayanışma mesajları için teşekkür etti.
Üç gün sürecek NATOPA Genel Kurulu toplantılarında Rusya işgaline karşı mücadele veren Ukrayna ile dayanışma ve NATO’nun yeni Stratejik Planı konuları ele alınacak.
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