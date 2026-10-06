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Türkiye Belediyeler Birliği'nde koltuk bir kez daha boşaldı: Vahap Seçer'in tutuklanması sonrası seçim yapılacak

Türkiye Belediyeler Birliği'nde koltuk bir kez daha boşaldı: Vahap Seçer'in tutuklanması sonrası seçim yapılacak

6.10.2026 13:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Türkiye Belediyeler Birliği'nde koltuk bir kez daha boşaldı: Vahap Seçer'in tutuklanması sonrası seçim yapılacak

Türkiye Belediyeler Birliği'nde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasıyla birlikte yeni bir seçim süreci başlayacak. Ekrem İmamoğlu ve ardından Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından yönetimde değişikliğe giden TBB, Seçer'in tutuklanmasıyla yeniden başkanvekili seçimine hazırlanacak.
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Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanı Vahap Seçer’in tutuklanmasının ardından yeni bir seçim süreci başlayacak. Seçer’in tutuklanmasıyla TBB’de son dönemde üçüncü kez yönetim değişikliği gündeme gelirken, Birlik Meclisi’nin yeni başkanvekili için yeniden sandık başına gitmesi bekleniyor.

TBB’DE SÜREÇ İMAMOĞLU İLE BAŞLADI

TBB’de son dönemde yaşanan değişim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2024’te Birlik Başkanı seçilmesiyle başladı.

İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasının, 23 Mart’ta ise tutuklanmasının ardından TBB’de başkanvekili seçimi yapıldı. 28 Mart 2025’te gerçekleştirilen seçimde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanvekili seçildi. TBB’nin resmi kayıtlarına göre Karalar ilk turda 476 oy alırken, seçim üçüncü turda sonuçlandı.

KARALAR’IN ARDINDAN SEÇER GELDİ

Karalar’ın 5 Temmuz 2025’te gözaltına alınması ve 8 Temmuz’da tutuklanmasının ardından TBB’de bir kez daha başkanvekili seçimi yapıldı.

Bu süreçte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer TBB Başkanvekili oldu. Seçer, daha sonra Birlik başkanlığı için de aday gösterildi.

2 Mayıs 2026’da gerçekleştirilen TBB Meclis toplantısında Seçer, başkanlık için AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile yarıştı. Seçer 446 oy alarak TBB Başkanı seçilirken, Görgel 311 oy aldı.

SEÇER DE TUTUKLANDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik soruşturma kapsamında 1 Ekim’de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Seçer, 6 Ekim’de tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Seçer’in yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de tutuklandı.

Seçer’in tutuklanmasıyla birlikte TBB yönetiminde bir kez daha değişiklik gündeme geldi.

TBB YENİDEN SANDIK BAŞINA GİDECEK

Seçer’in tutuklanmasının ardından TBB Meclisi’nin yeni başkanvekili seçmesi bekleniyor.

Böylece İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Zeydan Karalar’ın, Karalar’ın tutuklanmasının ardından ise Vahap Seçer’in üstlendiği TBB yönetimindeki görev değişikliği, Seçer’in tutuklanmasıyla yeniden seçim sürecine taşınmış olacak.

TBB’nin resmi kayıtlarında Seçer, 2 Mayıs 2026’da Birlik Başkanı olarak yer alıyordu.

İlgili Konular: #tutuklama #Türkiye belediyeler birliği #Vahap Seçer

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