Türkiye genelinde 'Ailem Güvende' operasyonu: Eğlence mekanları ve dernekler basıldı, 163 kişi şüpheli

"Ailem Güvende" adı altında Türkiye genelinde birçok eğlence mekanı ve derneğe yönelik polis baskını yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ayrıntılarını açıkladı

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu ve "2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" doğrultusunda, "çocukların, aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü" belirtti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarıyla "Ailem Güvende" operasyonlarının yapıldığını ifade eden Gürlek, 5 il merkezli 15 ili kapsayan çalışmalarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler yapıldığını kaydetti.

"AHLAKSIZLIĞI TEŞVİK EDEN DERNEKLER..."

Soruşturmalarda, fuhşa aracılık veya yer temin eden kişilerin, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini öne süren Gürlek, şöyle dedi:

"Soruşturmaların mali boyutunda ise LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere ilişkin; MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısı araştırılmaktadır."

Gürlek, açıklamasında sözlerini "Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz!" diyerek tamamladı.

Operasyon kapsamında hedef alınan derneklerden birinin Kaos GL olduğu öğrenilmişti. Kaos GL Derneği’nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, evlerine düzenlenen polis baskınlarında gözaltına alındı. 10’dan fazla LGBTİ+ aktivisti gözaltına alındı.