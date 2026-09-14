Türkiye genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonları başladı: 2 bin 447 kişiye adli işlem

Dün "Ailem Güvende" adı altında yapılan operasyonların ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde bu sabah itibariyle de "Sokaklar Güvende" isimli operasyonlara başlandığını duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında, çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde "SOKAKLAR GÜVENDE" operasyonlarını başlattık."

2 BİN 447 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve 148 eş zamanlı operasyon yapıldığını belirten Bakan Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz; suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkânlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir."