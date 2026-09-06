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Türkiye İşçi Partisi'nden '6-7 Eylül' açıklaması: 'Barış ve kardeşlik için mücadeleyi sürdüreceğiz'

Türkiye İşçi Partisi'nden '6-7 Eylül' açıklaması: 'Barış ve kardeşlik için mücadeleyi sürdüreceğiz'

6.09.2026 17:39:00
Güncellenme:
ANKA
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Türkiye İşçi Partisi'nden '6-7 Eylül' açıklaması: 'Barış ve kardeşlik için mücadeleyi sürdüreceğiz'

TİP, 6-7 Eylül 1955 olaylarının 71’inci yılında yaptığı açıklamada, İstanbul’daki Rum halkına yönelik saldırıları “egemenlerin kanlı bir tertibi” olarak nitelendirdi. Partiden yapılan açıklamada, halkların birbirine düşmanlaştırılmasına karşı barış ve kardeşlik mücadelesinin sürdürüleceği vurgulandı.
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Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP), 6-7 Eylül olaylarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Tüm halkların asıl düşmanının patron sınıfı ve onun siyasi uzantıları olduğunun bilinciyle, ülkemizde barışı ve kardeşliği kazanmak için mücadeleyi sürdüreceğiz" denildi.

"MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"6-7 Eylül 1955 tarihlerinde İstanbul’daki Rum halkına dönük sistematik kara propaganda sonucunda yaşanan pogrom, halkların birbirine düşmanlaşmasından beslenen egemenlerin kanlı bir tertibi olarak hafızamızda.

Tüm halkların asıl düşmanının patron sınıfı ve onun siyasi uzantıları olduğunun bilinciyle, ülkemizde barışı ve kardeşliği kazanmak için mücadeleyi sürdüreceğiz."

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