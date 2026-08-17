Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan imzaladı: Trump'tan 'Mekke Anlaşması' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trump, şunları yazdı:

"Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın yakın zamanda ve nihayet Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu anlaşma, Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha anlamlı bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor. Bahsi geçen üç ülkenin büyük liderliklerini tebrik ediyorum. BU, BÜYÜK, CESUR VE ÖNEMLİ BİR İLK ADIM — VAY CANINA!”