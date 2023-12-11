Türkiye 'tamamen kusursuz' raporlarına alışık! İşte devlet sanatçısının ölümüne yol açan Burak Erdoğan'ın hikayesi

Yayınlanma: 11.12.2023 - 16:56

Güncelleme: 11.12.2023 - 17:10

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’un kullandığı aracın motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden oldu. Polisin kaza raporunda ‘kusuru olmadığı' belirtilen Mohamud'un, hakkında verilen yakalama kararı öncesi yurtdışına çıktığı tespit edildi.

Mohamud'un kazayla ilgili yarıglama süreci başlamadan ülkeden kaçışına göz yumulması büyük tepkilere neden oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sorumlu polisler hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kurye Göçer'in ölümü, akıllara dönemin İstanbul Belediye Başkanı olan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın aracıyla çarpıp ölümüne neden olduğu TRT sanatçısı Sevim Tanürek’i getirdi.

(Sevim Tanürek)

Zira her iki olayda da ‘asli kusurlu’ bulunanlar hayatını kaybedenler olmuştu.

11 Mayıs 1998’de Şişli'de yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Sevim Tanürek’e çarpan dönemin Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan, Tanürek'in ölümüne neden olmuştu. Burak Erdoğan hakkında verilen ilk trafik raporunda ‘dalgın olarak araç kullandığı’ için kusur oranı sekizde üç (3/8) olarak tespit edilmişti.

Mahkeme sürecinde Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nden kazayla ilgili rapor istenmesi üzerine Sanık Erdoğan için ‘tamamen kusursuz’ raporu düzenlendi ve “sekizde sekiz (8/8) kusur ölen yaya Sevim Tanürek'tedir" dendi. Raporu düzenleyen makine mühendisi Eyüp Çakmak daha sonra Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Raporun ardından trafik kazasında kusur, yaya yolunda karşıdan karşıya geçmekte iken arabanın çarptığı yay Sevim Tanürek’te bulundu ve Burak Erdoğan beraat etti.

Son olarak, Burak Erdoğan’ın söz konusu trafik kazasını konu alan haberlere de erişim engeli getirildi.

(AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - oğlu Burak Erdoğan)