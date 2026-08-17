Tutuklanan emekli Amiral Türker Ertürk'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'İktidar devam ettiği sürece ülkemizin acı çekeceğini düşünüyorum'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlattığı emekli Amiral Türker Ertürk, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Hakimlik, Ertürk'ün tutuklanmasına karar verdi.

T24'ün aktardığına göre, Ertürk savcılıkta yaptığı savunmasında şöyle dedi:

"Yukarıda yazılı açık kimlik ve adres bilgileri bana aittir. Üzerime atılı suçlamaları anlamakla birlikte, avukatım huzurunda savunma yapmak istiyorum.

Sosyal medya da paylaşılan ve 'bakın artık iktidar değişecek, ama acılı ama acısız iktidar değişecek, onun için herkes aklını başına devşirmeli, siz de ben de tabii ki herkes de onun için Yüksek Seçim Kurulunun vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz yoksa ileride müşkülat yaşarız ülke diye düşünüyorum. Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerde bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak' içeriği yer alan, konuşmalar bana aittir. Aynı zamanda bu televizyon programında sunucunun 'elbette bedelini biliyorlardır değil mi efendim' sorusuna, onaylama şeklinde tepki veren şahıs da benim.

"İKTİDAR DEVAM ETTİĞİ SÜRECE ÜLKEMİZİN ACI ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Söz konusu videoların bir tanesi yaklaşık 3 buçuk yıl önce, diğeri ise yaklaşık 11 yıl önce yapılan yayınlara aittir. Söz konusu içerikler bağlamından koparılarak paylaşılmıştır. Bu paylaşımları (X (Twitter) isimli sosyal medya platformunda paylaşan şahıs manipülatif paylaşımlar yapmaktadır. Söz konusu cümlelerin suç içerdiğini düşünmüyorum.

Bir an önce iktidar değişirse ülkemiz acı çekmez şeklinde düşündüğüm için bu sözleri söyledim. Benim cümlelerim siyasi değerlendirme kapsamında düşünülmelidir. Söz konusu iktidar devam ettiği sürece ülkemizin acı çekeceğini düşünüyorum. Nitekim şu an görüldüğü üzere devletin yetkili mercileri PKK ve teröristlerle masaya oturmaktadır. Bu da benim söylemlerimin haklı olduğunu göstermektedir. Belirttiğim şekilde söz konusu söylemlerin suç unsuru teşkil ettiğini düşünmüyorum."